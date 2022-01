Legambiente e le priorità dei comuni per il Pnrr

Misure Pnrr. Legambiente ha inviato ai Sindaci dell’isola il Dossier Comuni Ricicloni Sicilia 2021 accompagnato da una lettera in cui si indicano gli interventi che ritiene prioritari per il miglioramento della raccolta differenziata.

Lo scorso ottobre il Ministero della transizione ecologica, nell’ambito delle misure del PNRR, ha pubblicato gli avvisi per la presentazione delle proposte relative ad interventi diretti al miglioramento del sistema di raccolta differenziata, alla realizzazione e ammodernamento di impianti di riciclo e alle iniziative “flagship” per le filiere di carta e cartone, plastiche, RAEE, tessili.

“Tali misure – scrive Tommaso Castronovo, responsabile rifiuti ed economia circolare di Legambiente Sicilia – rappresentano per i nostri comuni e per i nostri territori una grande opportunità per fare finalmente un salto di qualità nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti e per avviarci verso l’economia circolare. Dai dati pubblicati nel Dossier, risulta che 169 Comuni hanno superato il 65% di raccolta differenziata e solo 36 Comuni hanno una produzione pro capite di rifiuti indifferenziati inferiore a 75 Kg. Nella nostra pubblicazione, analizziamo anche gli ostacoli normativi, gestionali e tecnologici, regionali e locali, che ad oggi frenano le possibilità di abbondonare definitivamente la stagione delle discariche e di avviarci verso l’economia circolare”. Nella lettera vengono anche citate le proposte e le soluzioni innovative, come i centri del riuso e della riparazione, i sistemi di tracciabilità della raccolta differenziata, il compostaggio diffuso di quartiere, la raccolta spinta dei rifiuti tessili e del RAEE, l’applicazione della tariffa puntuale. Soluzioni che Legambiente auspica possano essere accolte come priorità negli interventi che i Comuni stanno progettando nell’ambito della misura 1.1 linea a. degli avvisi del PNRR (scadenza 14 febbraio). Infine, Legambiente esprime soddisfazione per la disponibilità del CONAI, in accordo con Anci Sicilia, nel supportare attraverso una struttura tecnica i Comuni siciliani nella presentazione dei progetti finalizzati.

