Marzamemi, Chiesa di San Francesco di Paola: 18 dicembre scade il termine per partecipare all’Avviso

Giorno 18 dicembre scade il termine per partecipare all’Avviso. Il 19 dicembre eventuale sorteggio pubblico per la selezione delle ditte da invitare. E’ stato pubblicato sulla pagina web della Sovrintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, nel sito istituzionale dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssBeniCulturali/PIR_BeniCulturaliAmbientali il bando di gara per i lavori di restauro della Chiesa di San Francesco di Paola in Marzamemi (Frazione del Comune di Pachino).

L’intervento è finalizzato alla restituzione dell’edificio per la fruizione, da destinare a sala espositiva di reperti di archeologia subacquea. Esso prevede soprattutto il restauro dell’edificio: la formazione della copertura a tetto, la pavimentazione, il consolidamento e l’integrazione degli intonaci negli interni e negli esterni, il ripristino dell’apparato decorativo interno, oltre al restauro del prospetto principale.

Come si ricorderà, l’opera fu inserita nell’elenco delle opere finanziate dal Patto per il Sud, approvato dal passato Governo e dalla Commissione Bilancio, del vecchio Parlamento. L’opera infatti era stata inserita nel capitolo destinato alle “Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi su Poli dei Beni Culturali ad alta attrattività turistica” con una dotazione complessiva per l’esercizio finanziario 2017 di € 4.938.990,75 – Contributo agli investimenti ad amministrazioni locali, con una dotazione complessiva per l’esercizio finanziario 2017 di € 5.085.446,99.

Le ditte che vorranno partecipare dovranno far pervenire il loro interesse ad essere invitate alla procedura negoziata di cui al D. Lgs 50/2016 entro le ore 13:00 del 18/12/2018, mentre il giorno successivo si procederà alla selezione delle ditte, attraverso sorteggio pubblico, alle ore 11:30 presso la sede della Sovrintendenza di Siracusa, piazza Duomo, n.4.

Sono soddisfatto, ha concluso Vinciullo, perché un altro impegno assunto nella scorsa Legislatura giunge a conclusione.

