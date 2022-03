Pachino – Blitz in via Mascagni: trovati hashish e fucili

Diversi panetti di hashish ma anche alcune armi lunghe sono state trovate dai carabinieri nel corso del blitz eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Noto nel popolare quartiere Mascagni a Pachino. Il controllo straordinario del territorio è scattato all’alba con la partecipazione dei militari delle Compagnie Carabinieri di Augusta e Siracusa, della Compagnia Intervento Operativo di Palermo, del dodicesimo Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania-Fontanarossa, dei Cacciatori di Sicilia e del Nucleo Cinofili di Nicolosi in provincia di Catania.

Gli investigatori hanno eseguito numerose perquisizioni in abitazioni e nelle adiacenze delle palazzine popolari. Sono stati passati al setaccio interi blocchi di edifici delle otto palazzine popolari di via Pietro Mascagni a Pachino, alla ricerca di armi e stupefacenti. Le operazioni si sono protratte fino alla tarda mattinata ed hanno dato riscontro per la scoperta di hashish, nascosto in anfratti e nelle terrazze di alcuni palazzi, insieme con armi.

Il servizio di controllo è stato allargato anche alla scoperta di allacci abusivi alla rete per la distribuzione dell’energia elettrica. Con l’ausilio del personale della società che eroga il servizio elettrico per individuare quelle famiglie che si sono allacciate abusivamente alla rete.

Comments

comments