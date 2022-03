Portopalo, a Totò Cascio il premio nazionale “Più a Sud di Tunisi”

Avviata la macchina organizzativa del Premio Nazionale Più a Sud di Tunisi, in programma dal 19 al 21 agosto a Portopalo. La rassegna culturale taglierà il traguardo della XVII edizione. Tra gli appuntamenti di maggior prestigio che si svolgono in Sicilia e che può vantare una delle continuità organizzative più lunghe essendo andato avanti anche nel biennio pandemico 2020-2021. Di assoluto prestigio il nome del primo vincitore annunciato dagli organizzatori e riguardante la sezione “Cinema”: Salvatore Cascio, l’indimenticabile Totò del film “Nuovo Cinema Paradiso”, il capolavoro di Giuseppe Tornatore, Premio Oscar 1990 come miglior film straniero. Classe ‘79, originario di Palazzo Adriano, il comune in provincia di Palermo dove venne girato quasi interamente il film di Tornatore, Cascio ha accettato con grande gioia l’assegnazione del premio.

“Sono lieto e onorato di ricevere un riconoscimento nella mia terra, verrò ad agosto con grande gioia a Portopalo per il ritiro del Premio”, ha affermato l’attore che a 9 anni esordì sul grande schermo al fianco di Philippe Noiret, Leo Gullotta, Leopoldo Trieste ed Enzo Cannavale, interpretando splendidamente il ruolo di Salvatore Di Vita da bambino. Un’interpretazione che gli valse il successo internazionale e la conquista del British Academy of Film and Television Arts nella categoria “Attore non protagonista”, il più giovane premiato nella storia del Bafta, l’equivalente britannico degli Oscar.

Nel febbraio scorso è uscito il suo libro autobiografico, “La gloria e la prova”, scritto con Giorgio De Martino, dove Cascio racconta la “gloria” che gli è arrivata dal cinema e la “prova” che gli ha riservato la vita in riferimento ad una patologia di natura genetica che lo ha colpito agli occhi. Il Comitato dei Saggi della XVII edizione del Premio è composto dai giornalisti e scrittori Massimiliano Castellani, Prospero Dente e Sergio Taccone, dal critico cinematografico Renato Scatà e da Dino Oliva (documentarista) e Ugo Mazzei (cantautore). Giornalismo, letteratura, saggistica, musica e teatro sono le altre sezioni in programma oltre ai premi speciali tra cui l’Osvaldo Soriano (per la letteratura sportiva), il Capo Passero (Storia e Territorio), le Menzioni Speciali e la Targa Assostampa per la Comunicazione.

