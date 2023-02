Rischio meteo per la Sicilia, Orientale per la giornata di domani

Palermo, 8 febbraio 2023 – Il dipartimento regionale di protezione civile prevede per domani

il “Rischio meteo per la Sicilia, Orientale. Molti sindaci hanno emesso già l’ordinanza di chiusura delle scuole e dei luoghi pubblici. Il livello di allerta rosso sino alle 24 di domani.

L’evento meteorologico determina precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia ionica e sud-orientale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati. Adi sopra del 700-900 metri sulla Sicilia sud-orientale sono previste nevicate con apporti al suolo generalmente moderati, fino ad abbondanti alle quote più alte, oltre a venti di burrasca o burrasca forte dai quadranti orientali, con rinforzi fino tempesta sulla Sicilia sud-orientale dal pomeriggio-sera.

