Roma, Ugl Metalmeccanici:”Paradiso è il Segretario Provinciale”.

Roma, 11 maggio 2023 – “Dallo slogan ‘Costruire un nuovo Futuro’ presso il Convitto Nazionale Amedeo di Savoia Duca d’Aosta di Piazza Giuseppe Garibaldi, 1 a Tivoli (RM), l’Ugl metalmeccanici Roma ha celebrato il V° congresso metalmeccanici eleggendo segretario provinciale Valter Paradiso che subentra a Alessio Morelli: il Consiglio Generale della federazione romana lo ha votato all’unanimità. Ha presieduto il Congresso il Segretario Nazionale dei Metalmeccanici, Antonio Spera alla presenza del Segretario Regionale Ugl Lazio, Armando Valiani, del Segretario Utl Roma, Ermenegildo Rossi, il coordinatore nazionale Ugl del settore spazio Roberto Sopranzi e il Segretario Confederale Ugl, Adelmo Barbarossa. Tanti gli ospiti politici e sindacali che hanno partecipato all’evento tra cui, il Presidente dell’Associazione ‘L’Abbraccio di Edo’, il Consigliere Comunale di Roma Fabrizio Santarelli e la Europarlamentare Sen. Anna Cinzia Bonfrisco, Membro Commissione Difesa del Parlamento Europeo.

Paradiso, già Rsu e Rls dell’importante sito di Leonardo Roma Laurentina, ora è stato premiato, eleggendolo, nel ricoprire un nuovo e prestigioso incarico.

“In primis ringrazio il mio predecessore Alessio Morelli per l’ottimo lavoro svolto fin’ora – ha esordito Paradiso – adesso continuerò a guidare, con una nuova squadra e un nuovo gruppo dirigente, la federazione composta da molti iscritti, Rsu ed RSA, con un forte radicamento nel territorio e nei posti di lavoro dei comparti industriali. Vogliamo continuare ad essere il punto di riferimento dei lavoratori metalmeccanici a partire da quelli che nel nostro territorio si trovano oggi in condizione di maggiore difficoltà. Il nostro sforzo sarà concentrato nelle fabbriche sui posti di lavoro. ‘Costruire un nuovo Futuro’ con ottimismo – conclude il Segretario Paradiso – se pur nel territorio Romano si registra totale abbandono delle realtà industriali verso altre nazioni”.

“Un forte ringraziamento a Alessio Morelli per ciò che negli anni ha fatto per la federazione e continuerà a svolgere e al neo eletto Paradiso un augurio”, giunge dal Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera: “Il territorio e nello specifico Roma – ha dichiarato – è importante per la presenza di tante Pmi che portano notevoli investimenti in tutto il mondo. Paradiso avrà tutto il nostro supporto, guiderà una federazione in un territorio che, negli ultimi anni, ha perso diverse aziende che hanno scelto di investire altrove. Come sindacato – ha concluso Spera – siamo stati e saremo ancora vicini alle esigenze dei lavoratori battendoci su tutto il territorio nazionale per la sicurezza sul lavoro, un aspetto sul quale l’Ugl non transige perché è inconcepibile che oggi si possa continuare a morire per lavorare”.

