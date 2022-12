Schifani: pochi voli per la Sicilia e prezzi alle stelle «Denunceremo ad Antitrust, governo intervenga»

Palermo, 9 dicembre 2022 – Il presidente della Regione Schifani alza la voce e denuncia pubblicamente quello che non esita a definire «un cartello tra le compagnie aeree Ita e Ryanair sulla rotta Palermo-Roma», in quanto unici vettori a operare su quel percorso. Sotto accusa l’esiguo numero di voli da e per la Sicilia e i prezzi eccessivi. «È inaccettabile – afferma Schifani – che a minare il diritto alla mobilità dei cittadini sia una compagnia a capitale totalmente pubblico come Ita. Torno perciò a chiedere al governo di farsi sentire e in particolar modo al ministero dell’Economia». La Regione Siciliana, annuncia il governatore siciliano, denuncerà la questione all’autorità Antitrust.

