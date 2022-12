Vinciullo – A Siracusa si paga l’IMU più cara d’Italia, mentre la Sicilia è tra le Regioni meno care.

Siracusa, 14 dicembre 2022: Entro il 16 dicembre tutti i cittadini che possiedono una seconda casa dovranno versare la seconda rata IMU, dopo l’acconto già versato a giugno.

La Legge Statale prevede che l’IMU base sia pari al 8,6 per mille, mentre l’aliquota massima, cioè quella che i Comuni possono imporre ai propri cittadini, non può superare il 10,6 per mille.

A Siracusa, ha dichiarato Vincenzo Vinciullo, in considerazione degli eccellenti servizi che vengono prestati ai cittadini, che il Sole 24 Ore ha giudicato, ancora una volta, virtuosi ed eccellenti, tant’è vero che siamo al solito fra gli ultimi posti, si paga il massimo consentito dalla Legge e cioè il 10,6 per mille, un dato che fa onore a questa Amministrazione Comunale visto che le zone a mare, che sono quelle che pagano il 10,6 per mille, usufruiscono di servizi che tutto il mondo civile ci invidia.

O non è così?

