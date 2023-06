“Bellezza, Belcanto, Bellini”: i prossimi appuntamenti della rassegna estiva del Teatro Massimo di Catania

Catania, 28 giugno 2023 – Prosegue con successo la programmazione di “Bellezza Belcanto Bellini”, la rassegna estiva promossa dal Teatro Massimo di Catania nei luoghi storici del capoluogo etneo e nell’hinterland.

“Per il quarto anno consecutivo – sottolinea il sovrintendente Giovanni Cultrera di Montesano – proponiamo un cartellone concepito senza soluzione di continuità rispetto alla stagione concertistica, per prolungare lungo tutta l’estate le irrinunciabili emozioni della musica dal vivo. Un invito per chi resta in città e per chi si ferma a visitarla. Abbiamo realizzato una progettualità rivolta non solo ai residenti, mirata a promuovere il turismo culturale in un Comune dal cui aeroporto transita un numero record di passeggeri. Dai classici al musical, il Teatro intitolato a Vincenzo Bellini, sommo ambasciatore della melodia e del belcanto, propone a tutti gli appassionati la grande bellezza insita nel linguaggio universale della musica. Un viaggio ideale nel tempo e nello spazio, che attraversa l’Europa e vola oltreoceano ”.

I prossimi appuntamenti prevedono giovedì 29 giugno alle ore 20:30, al Teatro Sangiorgi, l’appuntamento con I Fiati del Teatro Massimo Bellini, diretti da Davide Galaverna, primo contrabasso dell’Orchestra del Teatro.

Il programma associa pagine celeberrime di Gioachino Rossini (Tarantella napoletana), Wolfgang Amadeus Mozart (Andante per flauto e ottetto di fiati), Richard Strauss (Serenata per fiati op. 7), Edvard Grieg (Peer Gynt), Antonín Dvořák (Serenata per fiati, violoncello e contrabbasso op. 44). L’organico, che comprende altre prime parti, è così suddiviso. Flauti: Salvatore Vella, Nunziatina De Francesco, Laura Farneti; oboi: Claudio Spoto, Roberta Brafa; clarinetti: Giuseppe Casano, Antonio Piemonte; clarinetto basso Lorenzo Lima; fagotti: Francesco Zanetti, Cristina Brandolini; controfagotto Patrizia Pane; corni: Antonio Anfuso, Giuseppe Episcopo, Angelo Bonaccorso; violoncello: Andrea Waccher; contrabbasso: Nicola Malagugini.

Sabato 1 1uglio alle ore 19:00 al Teatro Sangiorgi si esibirà l’Orchestra d’Archi del Teatro Massimo Bellini diretta da Luciano Maria Serra, rinomato direttore e compositore, in un concerto sinfonico impaginato su una variegata antologia di compositori: Gustav Holst (St. Paul’s Suite, op. 29 n. 2), Antonio Vivaldi (Concerto in sol minore per violino, archi e continuo, ovvero “L’estate”, op. 8 n. 2, RV 315, da “Le quattro stagioni”); Niccolò Paganini (“I palpiti”in la maggiore, op. 13, ovvero Introduzione e variazioni sul tema «Di tanti palpiti» dal “Tancredi” di Rossini); Pëtr Il’ič Čajkovskij (Serenata in do maggiore per archi, op. 48) e lo stesso Luciano Maria Serra (“Tre momenti per Micio Tempio” da “Frammenti di un discorso erotico” di Filippo Arriva). Posto unico euro 5, davvero alla portata di tutti.

