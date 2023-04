Casa delle Farfalle a Palermo e Siracusa apertura speciale del Primo Maggio – Intanto “Storie” del Tg2 racconta l’angolo di paradiso in Sicilia

Nuova ribalta nazionale per la “Casa delle Farfalle” presente in Sicilia, con le sue due installazioni itineranti a Palermo e Siracusa. Grande visibilità e interesse grazie ad un servizio di approfondimento andato in onda all’interno della prestigiosa rubrica televisiva “Storie” del Tg2 della Rai. I curatori hanno dedicato un ampio servizio alla struttura e al suo ruolo di divulgazione scientifica e didattica anche verso i giovani, contribuendo a far conoscere ancora di più la bellezza e la magia del mondo animale, come hanno raccontato l’ideatore Enzo Scarso, il direttore scientifico Antonio Bruno e altri componenti del team, intervistati proprio all’interno della Casa delle Farfalle che continua ad affascinare visitatori di ogni età.

Dopo il successo delle aperture speciali di Pasqua e Pasquetta, la Casa delle Farfalle resta aperta anche per la festa dei lavoratori, il Primo Maggio, dalle ore 10 alle ore 19. La serra tropicale, situata nel giardino Artemision di piazza Duomo ad Ortigia e all’interno del suggestivo parco Villa Filippina a Palermo, ospita centinaia di colorate farfalle provenienti da tutto il mondo, libere di volare tra i visitatori, creando uno spettacolo unico nel suo genere. Le farfalle si posano sui fiori e volano da una pianta all’altra, creando uno spettacolo di colori e di movimenti che lascia senza parole.

La Casa delle Farfalle offre un’esperienza unica, dove i visitatori possono immergersi completamente in un ambiente tropicale, circondati da piante lussureggianti e da colori vivaci. La struttura offre anche percorsi didattici e di educazione ambientale per le scolaresche e per tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza del ciclo di vita delle farfalle. Gli operatori della casa sono sempre pronti a spiegare il “misterioso” ciclo di vita delle farfalle, che parte dal bruco per diventare crisalide e poi farfalla.

Il percorso didattico prevede anche la visita all’incubatrice dove è possibile vedere da vicino le crisalidi e i bruchi in varie fasi di sviluppo. In questo modo i visitatori possono osservare da vicino il miracolo della trasformazione e imparare come si svolge il processo di metamorfosi delle farfalle.

La struttura rappresenta un vero e proprio tesoro per la città di Siracusa e per quella di Palermo ma anche per tutto il territorio siciliano, e l’apertura straordinaria del Primo Maggio offre un’occasione unica per visitare questo luogo incantato. La Casa delle Farfalle di Siracusa e Palermo osserverà l’orario continuato fino alla chiusura prevista a giugno. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.lacasadellefarfalle.eu



