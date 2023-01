CNA Siracusa – Sicilia Experience – domani l’evento riservato agli operatori del settore turistico

Si terrà domani, venerdì 20 gennaio, a partire dalle ore 10.30 a 𝐒𝐢𝐫𝐚𝐜𝐮𝐬𝐚 l’evento regionale di CNA Turismo e Commercio dal titolo “Sicilia experience – Il salto di qualità per il turismo in Sicilia”.

Sarà l’occasione per un confronto tra operatori, istituzioni e portatori di interesse del comparto. L’iniziativa è prevista presso la 𝐬𝐚𝐥𝐚 𝐅𝐞𝐫𝐫𝐮𝐳𝐳𝐚-𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐫𝐞𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐧𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐥𝐞𝐦𝐦𝐢𝐫𝐢𝐨, via Gaetano Abela – Comprensorio del Castello Maniace.

Ospiti di questa riflessione saranno i dirigenti dell’importante realtà fieristica del 𝗧𝗧𝗚 𝗱𝗶 𝗥𝗶𝗺𝗶𝗻𝗶, i manager della piattaforma 𝗕𝗼𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴.𝗰𝗼𝗺 oltre ai 𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝗹𝗶, 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗲 𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗖𝗡𝗔. È stato invitato altresì l’assessore regionale al turismo 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼 𝗦𝗰𝗮𝗿𝗽𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼.

Il focus per CNA rimane quello dell’offerta turistica professionale del territorio nei confronti di importanti players nazionali ed internazionali, partendo da una analisi dei trend regionali e territoriali e valorizzando l’opportunità di tenere in Sicilia un importante post tour a margine proprio della fiera del TTG.

Comments

comments