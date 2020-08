Coronavirus, il bollettino del 31 agosto: 26 nuovi casi in Sicilia, 4 a Siracusa

Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute in Sicilia sono 26 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore.

Nelle province 2 sono i nuovi positivi a Caltanissetta, 7 a Catania di cui un migrante e una persona che è tornato dalla Grecia, 1 di Enna, 1 Messina, 7 Palermo di cui un migrante e 3 a Ragusa, 4 a Siracusa di cui 3 sono legati a viaggi a Malta, e 1 a Trapani. Due sono migranti, ospiti a Lampedusa e Catania

Attualmente ci sono 1.125 positivi di cui 70 ricoverati in ospedale (+2), 10 in terapia intensiva e 1045 in isolamento domiciliare, per un totale di 4317 casi dall’inizio dell’epidemia. I guariti salgono a 2.906 (+15). Nessun nuovo decesso. Il dato rimane fermo a 286.

Noto. Aggiornamento Covid19 del sindaco Corrado Bonfanti: “Mi fa piacere comunicarvi che due nostri contagiati oggi sono stati accertati negativi. Domani mattina ritorneranno nella loro Piacenza e riabbracceranno i loro genitori e parenti dopo un mese di permanenza in terra siciliana. Rimangano solo quattro i contagiati, tutti asintomatici che riusciranno presto a sconfiggere il virus.

Mascherina, sanificazione delle mani e degli oggetti e, per completare, godiamoci in sicurezza questa splendida Noto, magari con il naso all’insù.

Per il rientro a scuola, domani farò comunicato interamente dedicato a questo argomento”.

