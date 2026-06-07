Droni iraniani abbattuti: “Minacciavano il traffico marittimo”

WASHINGTON/TEHERAN – Le forze armate statunitensi hanno abbattuto oggi due droni d’attacco iraniani nello Stretto di Hormuz, il passaggio strategico attraverso cui transita circa un terzo del traffico mondiale di petrolio via mare. Lo ha annunciato il Centcom (Comando Centrale degli Stati Uniti) in un post su X, precisando che i velivoli senza pilota “minacciavano il traffico marittimo internazionale”.
L’annuncio del Centcom
“Nella giornata di oggi, le forze statunitensi in Medio Oriente hanno abbattuto due droni d’attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello Stretto di Hormuz”, si legge nel comunicato ufficiale pubblicato sui social dal Comando Centrale americano.
Il Centcom ha aggiunto un avvertimento chiaro: “Le forze armate americane restano pronte a continuare a difendersi dall’aggressione iraniana”, segnalando la determinazione di Washington a proteggere la libertà di navigazione in una delle rotte commerciali più importanti del pianeta.
Lo Stretto di Hormuz: punto nevralgico
Lo Stretto di Hormuz è un passaggio marittimo largo appena 33 chilometri nel punto più stretto, situato tra l’Iran e la penisola arabica. Attraverso questo “collo di bottiglia” transita:
- Circa il 30% del petrolio mondiale trasportato via mare
- Un quinto della produzione globale di gas naturale liquefatto
- Centinaia di navi commerciali ogni giorno
Qualsiasi minaccia alla sicurezza in quest’area ha ripercussioni immediate sui mercati energetici globali e sulla stabilità economica internazionale. Per questo motivo, Stati Uniti e alleati mantengono una presenza navale costante nella regione.
Tensioni Usa-Iran: un equilibrio fragile
L’episodio di oggi si inserisce in un contesto di tensioni persistenti tra Washington e Teheran, che negli ultimi anni hanno attraversato fasi alterne di confronto e dialogo:
PUNTI DI ATTRITO:
- Programma nucleare iraniano
- Presenza militare americana nella regione
- Sostegno iraniano a milizie in Iraq, Siria, Yemen e Libano
- Sanzioni economiche Usa contro l’Iran
- Controllo dello Stretto di Hormuz
L’Iran ha più volte minacciato di chiudere lo Stretto in risposta a pressioni internazionali, mentre gli Stati Uniti hanno ribadito che garantiranno la libertà di navigazione con ogni mezzo necessario.
Droni: l’arma asimmetrica dell’Iran
L’uso di droni d’attacco rappresenta una delle strategie principali dell’Iran per proiettare potenza nella regione senza ricorrere a confronti militari diretti. Teheran ha sviluppato negli anni una vasta gamma di velivoli senza pilota, alcuni dei quali:
- Capaci di attaccare obiettivi navali
- Dotati di esplosivi o missili
- Difficili da intercettare per dimensioni ridotte
- Economici da produrre in massa
Questi droni sono stati utilizzati in passato per attaccare petroliere, impianti petroliferi e basi militari nella regione, spesso attraverso gruppi alleati dell’Iran.
Reazioni internazionali attese
Al momento non sono arrivate reazioni ufficiali da Teheran sull’abbattimento dei due droni. Tuttavia, episodi simili in passato hanno generato:
- Escalation verbali tra Washington e Teheran
- Aumenti temporanei del prezzo del petrolio
- Appelli internazionali alla de-escalation
- Rafforzamento della presenza militare Usa nella regione
L’Unione Europea e altri attori internazionali hanno storicamente invitato entrambe le parti a evitare azioni che possano compromettere la stabilità del Golfo Persico.
Implicazioni per il traffico marittimo
L’abbattimento dei droni conferma che il rischio per la navigazione nello Stretto di Hormuz rimane elevato. Le compagnie di navigazione e le petroliere che transitano nell’area devono:
- Mantenere comunicazioni costanti con le autorità militari
- Seguire corridoi di navigazione sicuri
- Essere pronte a manovre evasive
- Considerare costi assicurativi più elevati
Ogni incidente in quest’area può avere ripercussioni immediate sui mercati energetici globali, con aumenti dei prezzi del petrolio e del gas.
La strategia Usa nella regione
Gli Stati Uniti mantengono una presenza militare significativa nel Golfo Persico attraverso:
- La Quinta Flotta con base in Bahrain
- Gruppi di portaerei in rotazione
- Basi aeree in Qatar, Kuwait, Emirati Arabi
- Sistemi di difesa antimissile e antidrone
- Cooperazione con alleati regionali
L’obiettivo dichiarato è garantire la libertà di navigazione e proteggere gli interessi americani e alleati nella regione, in particolare contro minacce iraniane.
Precedenti simili
Non è la prima volta che forze Usa abbattono droni iraniani nello Stretto di Hormuz. Episodi simili si sono verificati negli ultimi anni, tra cui:
- 2019: Nave Usa abbatte drone iraniano nel Golfo Persico
- 2021: Attacchi con droni contro petroliere attribuiti all’Iran
- 2022-2023: Sequestri di droni iraniani diretti verso gruppi alleati
Ogni episodio ha contribuito a mantenere alta la tensione in una delle aree più militarizzate del mondo.