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cronaca, Marzamemi, Sicilia

Marzamemi, morto il commerciante colto da malore durante la maxi rissa del 2 giugno

Tragedia nel borgo marinaro: non ce l'ha fatta il sessantenne soccorso la sera della Festa della Repubblica. Rissa scoppiata per un accendino negato, coinvolti venti giovani. Nove denunce tra i 19 e i 33 anni. Indagini in corso per chiarire dinamica e circostanze del malore. Sindaco: "Comunità profondamente scossa". Cordoglio a Marzamemi e Pachino
Redazione0 Comments2 Mins Read

MARZAMEMI / PACHINO (Siracusa), 7 giugno 2026 – Non ce l’ha fatta il commerciante sessantenne di Marzamemi colto da malore durante la serata del 2 giugno, segnata da una maxi rissa nel centro del borgo marinaro, nei pressi del suo locale. L’uomo, molto conosciuto in paese, era stato soccorso e ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni si sono progressivamente aggravate fino al decesso.

Rissa per un accendino: coinvolti venti giovani

La rissa, secondo la ricostruzione della Polizia, sarebbe scoppiata per un banale diverbio legato al rifiuto di prestare un accendino e avrebbe coinvolto una ventina di giovani, tra residenti e turisti.

Per l’episodio sono state denunciate nove persone, di età compresa tra i 19 e i 33 anni.

Indagini in corso: si indaga sul nesso tra rissa e malore

Le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e verificare le circostanze che hanno portato al malore del commerciante. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire se e in che modo l’uomo sia stato coinvolto negli eventi che hanno preceduto il malore.

Cordoglio a Marzamemi e Pachino

Intanto, a Marzamemi e Pachino cresce il cordoglio per la scomparsa dell’uomo. Il sindaco ha espresso il dolore dell’intera comunità, profondamente scossa dalla tragedia.

Il commerciante era una figura molto conosciuta e stimata nel borgo marinaro, punto di riferimento per residenti e turisti.

I FATTI

  • Quando: sera del 2 giugno 2026 (Festa della Repubblica)
  • Dove: centro di Marzamemi (Pachino, Siracusa), nei pressi del locale del commerciante
  • Cosa: maxi rissa tra una ventina di giovani, commerciante colto da malore
  • Vittime: commerciante sessantenne, deceduto dopo il ricovero in ospedale
  • Denunce: 9 persone tra i 19 e i 33 anni

LA DINAMICA

  • Causa della rissa: banale diverbio per un accendino negato
  • Coinvolti: circa 20 giovani, tra residenti e turisti
  • Malore: commerciante soccorso durante la serata, ricoverato in ospedale
  • Decesso: condizioni aggravate progressivamente

LE INDAGINI

  • Autorità competente: Polizia
  • Obiettivo: chiarire dinamica della rissa e circostanze del malore
  • Nodo da sciogliere: verificare se e come il commerciante sia stato coinvolto negli eventi

IL CORDOGLIO

  • Sindaco di Pachino: “Comunità profondamente scossa dalla tragedia”
  • Marzamemi e Pachino: cordoglio per la scomparsa di una figura molto conosciuta e stimata

By Redazione

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