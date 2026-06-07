Marzamemi, morto il commerciante colto da malore durante la maxi rissa del 2 giugno

MARZAMEMI / PACHINO (Siracusa), 7 giugno 2026 – Non ce l’ha fatta il commerciante sessantenne di Marzamemi colto da malore durante la serata del 2 giugno, segnata da una maxi rissa nel centro del borgo marinaro, nei pressi del suo locale. L’uomo, molto conosciuto in paese, era stato soccorso e ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni si sono progressivamente aggravate fino al decesso.
Rissa per un accendino: coinvolti venti giovani
La rissa, secondo la ricostruzione della Polizia, sarebbe scoppiata per un banale diverbio legato al rifiuto di prestare un accendino e avrebbe coinvolto una ventina di giovani, tra residenti e turisti.
Per l’episodio sono state denunciate nove persone, di età compresa tra i 19 e i 33 anni.
Indagini in corso: si indaga sul nesso tra rissa e malore
Le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e verificare le circostanze che hanno portato al malore del commerciante. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire se e in che modo l’uomo sia stato coinvolto negli eventi che hanno preceduto il malore.
Cordoglio a Marzamemi e Pachino
Intanto, a Marzamemi e Pachino cresce il cordoglio per la scomparsa dell’uomo. Il sindaco ha espresso il dolore dell’intera comunità, profondamente scossa dalla tragedia.
Il commerciante era una figura molto conosciuta e stimata nel borgo marinaro, punto di riferimento per residenti e turisti.
I FATTI
- Quando: sera del 2 giugno 2026 (Festa della Repubblica)
- Dove: centro di Marzamemi (Pachino, Siracusa), nei pressi del locale del commerciante
- Cosa: maxi rissa tra una ventina di giovani, commerciante colto da malore
- Vittime: commerciante sessantenne, deceduto dopo il ricovero in ospedale
- Denunce: 9 persone tra i 19 e i 33 anni
LA DINAMICA
- Causa della rissa: banale diverbio per un accendino negato
- Coinvolti: circa 20 giovani, tra residenti e turisti
- Malore: commerciante soccorso durante la serata, ricoverato in ospedale
- Decesso: condizioni aggravate progressivamente
LE INDAGINI
- Autorità competente: Polizia
- Obiettivo: chiarire dinamica della rissa e circostanze del malore
- Nodo da sciogliere: verificare se e come il commerciante sia stato coinvolto negli eventi
IL CORDOGLIO
- Sindaco di Pachino: “Comunità profondamente scossa dalla tragedia”
- Marzamemi e Pachino: cordoglio per la scomparsa di una figura molto conosciuta e stimata