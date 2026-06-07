Marzamemi, morto il commerciante colto da malore durante la maxi rissa del 2 giugno

MARZAMEMI / PACHINO (Siracusa), 7 giugno 2026 – Non ce l’ha fatta il commerciante sessantenne di Marzamemi colto da malore durante la serata del 2 giugno, segnata da una maxi rissa nel centro del borgo marinaro, nei pressi del suo locale. L’uomo, molto conosciuto in paese, era stato soccorso e ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni si sono progressivamente aggravate fino al decesso.

Rissa per un accendino: coinvolti venti giovani

La rissa, secondo la ricostruzione della Polizia, sarebbe scoppiata per un banale diverbio legato al rifiuto di prestare un accendino e avrebbe coinvolto una ventina di giovani, tra residenti e turisti.

Per l’episodio sono state denunciate nove persone, di età compresa tra i 19 e i 33 anni.

Indagini in corso: si indaga sul nesso tra rissa e malore

Le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e verificare le circostanze che hanno portato al malore del commerciante. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire se e in che modo l’uomo sia stato coinvolto negli eventi che hanno preceduto il malore.

Cordoglio a Marzamemi e Pachino

Intanto, a Marzamemi e Pachino cresce il cordoglio per la scomparsa dell’uomo. Il sindaco ha espresso il dolore dell’intera comunità, profondamente scossa dalla tragedia.

Il commerciante era una figura molto conosciuta e stimata nel borgo marinaro, punto di riferimento per residenti e turisti.

I FATTI

Quando: sera del 2 giugno 2026 (Festa della Repubblica)

sera del 2 giugno 2026 (Festa della Repubblica) Dove: centro di Marzamemi (Pachino, Siracusa), nei pressi del locale del commerciante

centro di Marzamemi (Pachino, Siracusa), nei pressi del locale del commerciante Cosa: maxi rissa tra una ventina di giovani, commerciante colto da malore

maxi rissa tra una ventina di giovani, commerciante colto da malore Vittime: commerciante sessantenne, deceduto dopo il ricovero in ospedale

commerciante sessantenne, deceduto dopo il ricovero in ospedale Denunce: 9 persone tra i 19 e i 33 anni

LA DINAMICA

Causa della rissa: banale diverbio per un accendino negato

banale diverbio per un accendino negato Coinvolti: circa 20 giovani, tra residenti e turisti

circa 20 giovani, tra residenti e turisti Malore: commerciante soccorso durante la serata, ricoverato in ospedale

commerciante soccorso durante la serata, ricoverato in ospedale Decesso: condizioni aggravate progressivamente

LE INDAGINI

Autorità competente: Polizia

Polizia Obiettivo: chiarire dinamica della rissa e circostanze del malore

chiarire dinamica della rissa e circostanze del malore Nodo da sciogliere: verificare se e come il commerciante sia stato coinvolto negli eventi

IL CORDOGLIO