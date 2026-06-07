Tragedia a Santa Panagia: muore sub durante immersione in apnea

SANTA PANAGIA (Siracusa) – Dramma nel mare del Siracusano. Un subacqueo di circa settant’anni ha perso la vita questa mattina durante un’immersione in apnea nella baia di Santa Panagia. Quella che doveva essere una tranquilla giornata dedicata alla passione per il mare si è trasformata in tragedia.

L’ALLARME

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo – la cui identità non è stata ancora ufficialmente comunicata dalle autorità – si era immerso nei fondali della suggestiva costa siracusana per un’escursione subacquea. Dopo essere entrato in acqua, però, non è più riemerso. A dare l’allarme sono state le persone presenti in zona, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

LE RICERCHE

La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente. La Guardia Costiera di Siracusa ha inviato sul posto una motovedetta, coordinando le operazioni di ricerca lungo tutto il litorale e tra gli anfratti della scogliera. Le ricerche, condotte con mezzi nautici e personale specializzato, sono proseguite per diverse ore in condizioni non facili.

IL RITROVAMENTO

Poco prima delle ore 13, i soccorritori hanno individuato e recuperato il corpo senza vita del settantenne nelle acque della baia. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

INDAGINI IN CORSO

Sono ora in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per identificare con certezza la vittima e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi: si indaga per capire se si sia trattato di un malore improvviso, di difficoltà legate all’immersione o di altre cause. Saranno decisive le verifiche medico-legali per chiarire le cause del decesso.

La comunità locale è sotto shock per l’ennesima tragedia del mare che colpisce le coste siracusane.