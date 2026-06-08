Francofonte: uomo accoltellato in pieno centro

Un accoltellamento ha scosso il centro storico, in un vicolo che si affaccia sulla frequentatissima via Roma, a pochi passi da una gelateria sempre affollata. A terra, in una pozza di sangue, è rimasto D.F., 47 anni. Le sue condizioni sarebbero gravissime: colpito da diversi fendenti all’addome e in altre zone vitali, è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, dove lotta tra la vita e la morte.

Secondo le prime ricostruzioni investigative, la lite sarebbe scoppiata all’interno di una piccola abitazione a piano terra, descritta dagli inquirenti come un luogo di forte degrado e abbandono. In quell’immobile viveva saltuariamente anche la compagna dell’uomo, una donna poco più che trentenne.

Gli investigatori stanno verificando il ruolo e i rapporti tra le persone coinvolte. Secondo indiscrezioni ancora al vaglio degli inquirenti, la donna avrebbe esercitato occasionalmente la prostituzione e il compagno sarebbe stato a conoscenza di tale attività. Eventuali profili di sfruttamento o vantaggi economici restano tuttavia da accertare.

Nella vicenda compare anche G. C., 90 anni, persona con precedenti penali e un lungo passato giudiziario. Secondo quanto emerso nelle prime fasi dell’indagine, l’anziano sarebbe stato tra i frequentatori abituali della donna e, negli ultimi tempi, sarebbero sorti contrasti legati a richieste di denaro. Alcune segnalazioni raccolte dagli investigatori riferiscono di presunti prelievi effettuati con una carta di debito riconducibile all’anziano, circostanze che dovranno essere verificate dagli accertamenti in corso.

Una tensione che, secondo le ipotesi investigative, covava da tempo e che sarebbe esplosa improvvisamente in maniera violenta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Francofonte, il personale della sezione scientifica e la polizia locale. L’area è stata transennata per consentire i rilievi e la raccolta delle testimonianze.

Gli investigatori stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.