Bimba nasce in auto sulla Statale 121: salvata dall’équipe del 118

CATANIA – Una corsa contro il tempo che si è conclusa con una nascita a bordo strada. È accaduto ieri sera lungo la Strada Statale 121, dove una donna di Randazzo ha dato alla luce la propria bambina prima di riuscire a raggiungere il reparto di maternità del Garibaldi Nesima di Catania.

Il parto improvviso sulla statale

La futura mamma era in viaggio verso l’ospedale quando le contrazioni sono diventate sempre più ravvicinate. Nel giro di pochi minuti la situazione è precipitata: il parto è entrato nella fase finale, rendendo impossibile proseguire. La chiamata al 118 è scattata con il travaglio già in corso.

Sul posto è intervenuto immediatamente l’equipaggio di Paternò, composto dal medico Massimiliano La Spina, dall’infermiere Benedetto Conigliello e dall’autista soccorritore Patrizia Salvà, che hanno assistito la donna con grande professionalità e sangue freddo.

L’aiuto dei cittadini

Nei momenti precedenti all’arrivo dell’ambulanza, un prezioso aiuto è arrivato da due cittadini che si trovavano nei pressi del rifornimento Pappalardo. Non hanno esitato a fermarsi per offrire supporto alla famiglia in attesa dei soccorsi, dimostrando solidarietà e umanità.

Lieto fine: mamma e bimba stanno bene

Pochi istanti dopo è arrivata la notizia più bella: la bambina è nata in buone condizioni di salute. Un momento di grande emozione per tutti i presenti, reso ancora più speciale dal lieto fine.

Dopo le prime cure sul posto, mamma e neonata sono state trasportate al Garibaldi Nesima, dove entrambe sono state affidate al personale sanitario per i controlli di routine. Le loro condizioni sono buone.

L’importanza del 118

Una storia che racconta non solo la gioia di una nuova vita, ma anche l’importanza del lavoro svolto ogni giorno dagli operatori del 118, spesso chiamati a intervenire in situazioni imprevedibili e delicate, dove professionalità, umanità e rapidità possono fare la differenza.