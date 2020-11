Covid – Calo significativo dei nuovi casi in Italia: oggi 20.648 contro i 26.323 di ieri

Calo significativo dei nuovi casi di Covid in Italia: oggi 20.648 contro i 26.323 di ieri, ma con un numero di tamponi molto inferiore rispetto a ventiquattr’ore fa, 176.934 contro 225.940. Il rapporto positivi-tamponi si attesta a 11.66%, ieri era 11,27%. Ancora alto il numero di decessi, 541, ma in numero inferiore a ieri, 686, per un totale di 54.904.

Si conferma il calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario sono 420 (ieri 385 in meno) e scendono a 32.879, mentre le terapie intensive calano di 9 unità (ieri – 20), e sono 3.753. è quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi resta ancora una volta la Lombardia (+3.203, ieri 5.389), seguita ancora dal Veneto (+2.617,) quindi Campania con +2.022, Piemonte con +2.021 (ieri +2.165), Lazio con +1.993 (ieri +3.149), Emilia Romagna con +1.850.

Il totale dei contagi dall’inizio dell’epidemia si attesta a 1.585.178. In crescita i guariti, sono 13.642 (ieri erano 24.214) anche oggi in numero che non supera i nuovi casi odierni. Il totale degli attualmente positivi è 795.771. Di questi, sono in isolamento domiciliare 759.139. Il numero totale di tamponi finora effettuati ammonta a 21.814.575, quelli testati sono 12.922.382.

