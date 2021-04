Covid Sicilia, 875 contagi e 10 vittime nelle ultime 24 ore

Sono 875 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 16.558 tamponi processati, con una incidenza di poco superiore al 5,3% per effetto del quasi dimezzamento del numero di tamponi. La Regione oggi scende al settimo posto per numero di contagi giornalieri.

Vittime, guariti e positivi

Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 10 e portano il totale a 5.162. Il numero degli attuali positivi è di 25.758 con un aumento di 281 casi. I guariti oggi sono 584.

Situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 1.399, 6 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 187, due in meno rispetto a ieri.

Situazione nelle province Siciliane

La distribuzione tra le province Palermo conta con 246 nuovi positivi in linea con i dati di ieri seguita da Catania con 206, Siracusa 93, poi Messina 79, Ragusa 76, Caltanissetta 69, Agrigento 53, Trapani 33, Enna 20.

L’open weekend il successo vaccinale

Da Roma a Palermo per vaccinarsi contro il Covid1 Giuseppe Rocchia, 64 anni, imprenditore, saputo dell’ Open-weekend, l’iniziativa del governo Musumeci che fino a questa sera consente agli over 60 siciliani di sottoporsi alla vaccinazione con siero Astrazeneca, anche senza prenotazione, ha preso il primo volo per Palermo, diretto poi all’hub vaccinale allestito all’ex fiera del Mediterraneo.

E’ una storia strana che conferma il successo dell’open weekend durate il quale sono stati somministrai circa 30mila vaccini con AstraZeneca

Comments

comments