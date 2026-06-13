Priolo Gargallo – Miasmi dalla zona industriale, il Sindaco chiede lo stop agli impianti

Priolo Gargallo – Il Sindaco di Priolo Gargallo, on. dott. Pippo Gianni, ha annunciato che chiederà formalmente alla Prefettura di Siracusa, alla Procura della Repubblica, al Ministero dell’Ambiente e all’assessorato regionale Territorio e Ambiente di fermare tutti gli impianti della zona industriale fino a quando non sarà fatta piena chiarezza sulla provenienza dei miasmi che da tempo vengono avvertiti dalla popolazione.

La decisione arriva dopo l’ennesimo episodio verificatosi nel pomeriggio e nella serata di oggi, sabato, quando numerose segnalazioni sono giunte da diverse aree del territorio comunale, destando forte preoccupazione tra i cittadini.

“Non possiamo più tollerare questa situazione”

“Questa è una situazione che non può più essere considerata episodica né tollerabile”, ha dichiarato il Sindaco Gianni. “I cittadini di Priolo hanno il diritto di vivere in un ambiente salubre e sicuro. Per questo motivo ho deciso di rivolgermi alle massime autorità competenti per chiedere provvedimenti immediati”.

Il primo cittadino ha sottolineato la gravità della situazione: “Fino a quando non avremo certezze sulla provenienza di questi miasmi e sulla loro pericolosità, ritengo necessario fermare tutti gli impianti della zona industriale. La salute pubblica viene prima di tutto”.

La richiesta di stop agli impianti rappresenta una misura precauzionale in attesa di accertamenti tecnici e ambientali da parte delle autorità competenti. Il Sindaco ha assicurato che seguirà personalmente l’evolversi della vicenda e terrà informata la cittadinanza su ogni sviluppo.