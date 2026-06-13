Globalpharma Cup, finale tra Perez e Podoroska: sfida tra specialiste della terra rossa

SAN GREGORIO (CT) – Una giovane promessa del circuito NCAA e dei tornei ITF contro una professionista che negli ultimi anni è tornata ai massimi livelli. La finale della Globalpharma Cup, organizzata da Leotennis, metterà di fronte domani alle 17 Lucciana Perez e Nadia Podoroska sui campi del circolo Monte Ka Tira di San Gregorio di Catania.

IL FILO ROSSO DEL ROLAND GARROS

Le due tenniste condividono un legame importante con Parigi. Perez ha raggiunto la finale del torneo junior nel 2023, mentre Podoroska si è spinta fino alla semifinale del tabellone principale nel 2020, superando nel suo cammino Elina Svitolina prima di arrendersi a Iga Swiatek.

«Scherzando con il mio ufficio stampa pensavo che il filo conduttore con il Roland Garros potessero essere soltanto le temperature estive», commenta il direttore del torneo Renato Morabito. «In realtà, al termine della Globalpharma Cup c’è molto di più. Nadia Podoroska e Lucciana Perez sono due specialiste della terra rossa: i risultati ottenuti a livello internazionale lo dimostrano e questa settimana a San Gregorio lo hanno confermato».

NEL DOPPIO VINCONO ABBAGNATO-ORMAECHEA

Nel pomeriggio si è disputata anche la finale del doppio, vinta dalla coppia siculo-argentina composta da Anastasia Abbagnato e Paula Ormaechea. Al super tie-break hanno superato Carolina Troiano ed Ema Kovacevic con il punteggio di 6-3, 6-7(3), 10-7.

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