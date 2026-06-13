“Follower falsi, testate vere: quando i giornali comprano la credibilità”

Alcune testate giornalistiche comprano follower falsi per sembrare più seguite di quanto siano realmente. Una pratica illegale che inganna lettori e inserzionisti, con rischi penali e sanzioni fino a 5 milioni di euro.
ROMA – Diecimila follower su Facebook, ventimila su Instagram. Numeri che fanno impressione, che danno l’idea di una testata seguita, autorevole, credibile. Ma se si va a guardare bene, dietro quei numeri si nasconde una realtà ben diversa: profili falsi, account che non esistono, nomi cinesi o indiani a raffica, zero commenti, zero interazioni. Follower comprati.
Un fenomeno che sta crescendo anche nel mondo dell’informazione, e che solleva una domanda semplice: può un giornale comprare follower per sembrare più importante? E soprattutto, cosa rischia chi lo fa?
COME FUNZIONA LA TRUFFA
Il meccanismo è semplice. Esistono siti online dove, con pochi euro, si possono comprare migliaia di follower. Bastano 10-20 euro per avere 5.000 seguaci in pochi giorni. Il problema? Sono tutti falsi.
Chi sono questi follower:
- Profili creati artificialmente (bot)
- Account provenienti da Cina, India, Bangladesh
- Nomi generici, foto rubate o inesistenti
- Non leggono, non commentano, non condividono
- Servono solo a gonfiare i numeri
Perché una testata lo fa:
- Per sembrare più credibile agli occhi dei lettori
- Per attrarre inserzionisti pubblicitari (“Abbiamo 50.000 follower!”)
- Per ottenere finanziamenti pubblici destinati all’editoria
- Per competere con altre testate
È LEGALE? NO
La risposta è chiara: comprare follower per ingannare lettori e inserzionisti è illegale. E le conseguenze possono essere molto gravi.
1. PUBBLICITÀ INGANNEVOLE
Se una testata mostra numeri gonfiati per convincere un’azienda a fare pubblicità, commette pubblicità ingannevole.
Cosa rischia:
- Multa fino a 5 milioni di euro dall’Autorità Garante della Concorrenza
2. TRUFFA
Se ottiene contratti pubblicitari o finanziamenti mostrando dati falsi, commette il reato di truffa.
Cosa rischia:
- Da 6 mesi a 3 anni di carcere
- Multa fino a 1.549 euro
3. FRODE VERSO LO STATO
Se riceve contributi pubblici (fondi per l’editoria) con numeri gonfiati, commette frode.
Cosa rischia:
- Da 1 a 5 anni di carcere
4. SANZIONI DALL’ORDINE DEI GIORNALISTI
Un giornalista deve essere veritiero e trasparente. Gonfiare i numeri viola questi principi.
Cosa rischia:
- Sospensione dall’Albo
- Radiazione nei casi più gravi
5. RISARCIMENTI
Gli inserzionisti ingannati possono:
- Chiedere i soldi indietro
- Fare causa per danni
- Annullare i contratti
COME RICONOSCERE I FOLLOWER FALSI
Ci sono segnali chiari per capire se una testata ha comprato follower:
🚩 Tanti follower, poche interazioni – 10.000 follower ma solo 5 like per post
🚩 Nomi strani in massa – Decine di profili con nomi cinesi, indiani, arabi
🚩 Profili senza foto – Account vuoti, generici, senza contenuti
🚩 Crescita improvvisa – Da 1.000 a 10.000 follower in una settimana
🚩 Follower da paesi lontani – Testata di Siracusa con migliaia di follower cinesi
🚩 Zero commenti reali – Nessuno commenta, nessuno condivide
UN ESEMPIO CONCRETO
Immaginiamo una testata locale, “Il Giornale Vattela a pesca”, che ha 2.000 follower reali su Facebook. Il direttore o l’editore decide di comprare 10.000 follower falsi per arrivare a 12.000.
Con questi numeri gonfiati:
- Convince un’azienda locale a investire 5.000 euro in pubblicità
- Ottiene 3.000 euro di contributi pubblici per l’editoria
Cosa ha fatto?
- Ha commesso truffa verso l’azienda
- Ha commesso frode verso lo Stato
- Rischia fino a 5 anni di carcere
- Rischia una multa di 5 milioni di euro
- Rischia la radiazione dall’Ordine dei Giornalisti
L’azienda può fare causa e chiedere indietro i 5.000 euro più i danni. Lo Stato può chiedere indietro i 3.000 euro e denunciare per frode.
PERCHÉ È GRAVE
Comprare follower non è solo “barare sui numeri”. È tradire la fiducia dei lettori.
Un giornale esiste per informare con verità. Se mente sui propri numeri, come può essere credibile quando racconta i fatti?
È come un medico che falsifica il proprio curriculum: non è solo scorretto, è pericoloso per chi si affida a lui.
COSA POSSONO FARE I LETTORI
Se sospetti che una testata abbia comprato follower:
✅ Verifica i numeri – Guarda quante interazioni reali ha
✅ Controlla i follower – Clicca su alcuni profili, sono veri?
✅ Segnala all’Autorità Garante – Puoi fare una segnalazione online
✅ Segnala all’Ordine dei Giornalisti – Anche questo si può fare online
✅ Smetti di seguirla – Premia le testate oneste
COSA DEVONO FARE LE TESTATE
Le testate serie devono:
✅ Rinunciare ai follower falsi – Meglio 1.000 lettori veri che 10.000 falsi
✅ Essere trasparenti – Pubblicare dati reali di lettura
✅ Rispettare i lettori – La credibilità non si compra
✅ Fare informazione seria – I numeri contano meno della qualità
CONCLUSIONE
Comprare follower per una testata giornalistica non è solo scorretto: è un reato. E le conseguenze possono essere devastanti: carcere, multe milionarie, perdita della credibilità, chiusura della testata.
In un’epoca in cui la fiducia nei media è già bassa, gonfiare i numeri significa sparare sulla Croce Rossa del giornalismo.
L’informazione si fonda sulla verità. E la verità non si compra con 20 euro di follower cinesi.
IN SINTESI
|COSA FANNO
|PERCHÉ LO FANNO
|COSA RISCHIANO
|Comprano follower falsi
|Sembrare più seguiti
|Fino a 5 anni di carcere
|Mostrano numeri gonfiati
|Attrarre inserzionisti
|Multa fino a 5 milioni €
|Ottengono contratti con dati falsi
|Guadagnare di più
|Risarcimenti e cause
|Ricevono fondi pubblici
|Ottenere contributi
|Frode verso lo Stato
📱 VERSIONE SOCIAL (POST SEMPLICE)
🚨 ATTENZIONE
Alcune testate comprano follower FALSI (spesso cinesi) per sembrare più seguite.
❌ È ILLEGALE ⚖️ Rischi: carcere fino a 5 anni, multe fino a 5 milioni € 📉 Tradisce la fiducia dei lettori
L’informazione vera non si compra.