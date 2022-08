Ex docenti del Gargallo, uniti nel voto per Antonio Nicita

Abbiamo appreso con particolare soddisfazione la notizia che il prof. Antonio Nicita è stato inserito come capolista del collegio plurinominale del Senato-Sicilia Orientale. Il nostro apprezzamento è determinato anche dalla comune appartenenza siracusana, perché negli anni formativi del Liceo classico Gargallo è stato un eccellente studente (60/60), con i proff. Mario Blancato ed Egidio Ortisi: brillante, socievole ed estroverso. Laureato alla Bocconi con il massimo dei voti ha insegnato Politica economica all’Università di Siena, e adesso alla Sapienza di Roma e anche alla LUMSA, inclusa la sede di Palermo. È diventando uno studioso di valore, come ricercatore molto conosciuto in ambito internazionale non solo per gli sudi di economia, ma anche e soprattutto per i Big data, e Il mercato della verità, due libri eccezionali che si confrontano ormai con le strategie delle grandi multinazionali della comunicazione e della High Tech. In questo ambito, infatti, è stato membro dell’Ag.Com, dalla parte del contribuente e contro la visione monopolista dei grandi investitori. Oggi è uno dei sette membri, e primo italiano, del Comitato per il controllo normativo della Commissione Europea.

Finalmente, pur nell’ambito di una legge abominevole, in quanto toglie il diritto costituzionale di scegliere il proprio candidato, pur nell’ambito dell’infame Rosatellum, il suo posto nel plurinominale ci consentirà di avere un Senatore siciliano e siracusano, che conosce le problematiche del nostro territorio, del quale sicuramente si farà carico.

È il coordinatore del Programma del PD, per quanto riguarda i problemi dell’energia e della conversione ecologica. Segue con particolare attenzione tutte le fasi di realizzazioni del Piano di Resistenza e Resilienza (PNRR), senza il quale il nostro Paese sarebbe ridotto a cenerentola d’Europa.

Siamo molto contenti che egli metta a disposizione le eccellenze maturate in questi anni al servizio di Siracusa e della Sicilia; ed auspichiamo che altri, le tante altre intelligenze scappate dalla Sicilia, seguano il suo esempio ed il suo impegno per il riscatto del nostro territorio.

Il nostro impegno è per il prof. Antonio Nicita, senatore della Sicilia e di Siracusa

Firme

Mario Blancato, docente Gargallo – Siracusa

Egidio Ortisi, docente Gargallo – Siracusa

Ansaldi Giuseppe, docente

Astuto Giuseppe, docente Università di Catania

Barresi Nino, analista laboratorio

Blancato Daniele, funzionario PNRR

Bonanno, dirigente scolastico,

Burgio Giuliana, avvocato

Cantone Salvo, dirigente scolastico

Cappuccio Elio, filosofo

Carianni Marco, Sindaco di Floridia,

Carpinteri Carmelo ambientalista WWF

Caruso Ermelinda, docente istituto tecnico Catania

Catinella Salvatore, già dirigente sindacale

Cottone Sabrina, giornalista il Giornale

Di Pietro Corrado, critico letterario

Fai Roberto, filosofo

Fatuzzo Marco, già Sindaco di Siracusa

Ficara Maria Grazia, dirigente scolastico Gargallo

Franzò Donatella, educatrice

Garofalo Nuccio, già manager FIAT

Genovese M. Elena, assicuratrice

Giaccotto Beatrice, docente lettere

Giuliano Nuccio, dirigente Enel

Giuliano Tino, dermatologo

Guglielmo Ezio, cancelliere Tribunale

Li Gioi Elia, artista

Linguanti Arturo, Presidente agenti di Commercio SR

Madella Paolo, docente Gargallo SR

Magnano Milena, medico

Maresca Matilde, docente

Marino Cristina, docente Gargallo SR

Maugeri Francesco, farmacista

Miduri Antonio, penalista

Ortisi Oriana, avvocato matrimonialista

Papa Massimo, docente Catania

Peluso Rosa, docente Gargallo

Peluso Salvatrice, docente

Pizzo Antonio, Archeologo

Rio Sofio, notaio in Floridia

Rizza Sabina, giornalista.

Saraceno Carmelo già Assessore Regionale

Scarfalloto Carmelo, direttore di Banca

Sequenzia Salvo, semiologo

Siracusano Alfio, già dirigente scolastico

Spallina Salvo, docente filosofia

Spataro Carmelo, avvocato IAS

Terranova Frankie, filosofo

Terranova, già sindaco Solarino

Vaccarella Salvatore, filosofo

Valvo A. Lucia, docente Università Catania

Veneziano Concetto, dirigente scolastico

Zammarano Ezio, poeta

Zammitti Lucia, docente

Comments

comments