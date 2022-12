Maltempo, ristori dalla Regione per 10 comuni del Siracusano

“Ventidue milioni per 55 Comuni della Sicilia colpiti dal maltempo del 22, 23, 26 e 27 novembre scorso. Una parte delle somme verrano destinate a dieci Comuni della provincia di Siracusa .

Ad essere soddisfatto è il parlamentare di Forza Italia all’Ars Riccardo Gennuso che aveva presentato un ordine del giorno in cui chiedeva al governo della Regione di deliberare lo stato di crisi regionale e l’emergenza nazionale per far fronte al disastro atmosferico che ha creato danni strutturali ad aziende, agricoltura ed alle attività commerciali a tanti privati. “Debbo ringraziare pubblicamente il governatore Schifani e l’assessore Falcone – afferma Riccardo Gennuso – che hanno portato in giunta il mio ordine del giorno, già approvato in Aula. Ma allo stesso tempo pure la Protezione civile regionale che ha fatto il proprio dovere quantificando l’ammontare dei danni e raccogliendo le segnalazioni da parte dei vari Enti locali. Con questa delibera della giunta regionale, saranno brevi i tempi per incassare i contributi. I soldi – aggiunge il parlamentare azzurro – arriveranno per i Comuni di Canicattini Bagni, Ferla, Floridia, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Rosolini, Siracusa, Solarino e Sortino, Le somme spettanti verranno assegnate in base ai danni subiti ed il calcolo avverrà in maniera proporzionata”.

Riccardo Gennuso puntualizza che “il finanziamento di 22 milioni è soltanto un importo stimato per lavori di somma urgenza, mentre altri 30 milioni serviranno per interventi strutturali e di riduzione del rischio residuo”. Ecco l’elenco degli altri 45 Comuni: Butera, (Caltanissetta); Acicastello, Acireale e Catania, (Catania); Acquedolci, Barcellona Pozzo di Gotto, Brolo, Capo d’Orlando, Castroreale, Condrò, Floresta, Fondachelli Fantina, Francavilla di Sicilia, Gioiosa Marea, Graniti, Leni, Lipari, Longi, Mazzarrà Sant’Andrea, Merì, Messina, Milazzo, Monforte San Giorgio, Novara di Sicilia, Oliveri, Piraino, Raccuja, Roccalumera, Rodì Milici, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Sant’Agata di Militello, Santa Lucia del Mela, Terme Vigliatore, Tripi, Venetico e Villafranca Tirrena,(Messina); Bagheria e Contessa Entellina, (Palermo) Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Pozzallo, Ragusa e Scicli, (Ragusa)

