Meteo, dalla serata di martedì 17 Dicembre 2019 e per le prossime 24-36 ore allerta “Gialla” in tutta la Sicilia

Dalla serata di martedì 17 Dicembre 2019, allerta “Gialla” per quanto riguarda il meteo in tutta la Sicilia dove, per le successive 24-36 ore, si prevedono venti forti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte. Possibili mareggiate lungo le coste esposte

Come sempre si raccomanda grande attenzione e soprattutto prudenza.

Avviso regionale di Protezione Civile per il rischio meteo – idrogeologico e idraulico n. 19351 dalle ore 16:00 del 17 Dicembre 2019 fino alle ore 24:00 del 18 Dicembre 2019.

Precipitazioni: Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia ionica settentrionale con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su restanti zone della Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati;

Venti: Forti sud-orientali con raffiche di burrasca;

Temperature: Senza variazioni significative;

Mari: Agitato lo Stretto di Sicilia e dal pomeriggio lo Ionio meridionale; molto mossi i restanti bacini.

Comments

comments