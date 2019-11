Meteo, ritornano le piogge in Sicilia anche a carattere temporalesco, allerta “Gialla”

A quanto pare sembra propria finita la tregua per quanto riguarda il maltempo in tutta la Sicilia e già dalle prime ore di martedì 19 Novembre 2019 la Protezione Civile regionale annuncia allerta “Gialla” con piogge, anche a carattere temporalesco, per le prossime 18-24 ore, con frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Come sempre si raccomanda grande attenzione e soprattutto prudenza.

Avviso regionale di Protezione Civile per il rischio meteo – idrogeologico e idraulico n. 19322 dalle ore 16:00 del 18 Novembre 2019 fino alle ore 24:00 del 19 Novembre 2019.

Precipitazioni: Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli;

Venti: Localmente forti meridionali sulla Sicilia occidentale;

Temperature: Senza variazioni di rilievo;

Mari: Da molto mossi ad agitati tutti i bacini occidentali.





