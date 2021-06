Meteo Sicilia : weekend di “fuoco” con temperature fino a 37 °C, Siracusa la città più calda

SICILIA – Ancora caldo e temperature elevate in Sicilia per la giornata di domani 19 giugno. La Protezione civile, infatti, nell’odierno bollettino non ha comunicato alcuna allerta meteo.

Questo fa ben sperare i siciliani, pronti a fare un tuffo a mare e a prepararsi per la zona bianca, attesissima per il prossimo lunedì 21 giugno. Mari, tra l’altro, poco mossi e venti deboli.

Cieli sereni, sole e caldo in tutta l’Isola: questo è il quadro per questo penultimo sabato di giugno. Temperature con punte fino a 37 °C.

Previsioni nelle nove provincie

La città più calda è Siracusa, con una massima di 37 °C, a seguire Caltanissetta e Ragusa con 36 °C, Catania e Agrigento con 35 °C.

Ecco i valori termici (minima e massima) per ogni provincia siciliana attesi per domani 19 giugno:

Agrigento: 16 °C – 35 °C;

16 °C – 35 °C; Caltanissetta: 15 °C – 36 °C;

15 °C – 36 °C; Catania: 16 °C – 35 °C;

16 °C – 35 °C; Enna: 21 °C – 35 °C;

21 °C – 35 °C; Messina: 22 °C – 31 °C;

22 °C – 31 °C; Palermo: 20 °C – 31 °C;

20 °C – 31 °C; Ragusa: 15 °C – 36 °C;

15 °C – 36 °C; Siracusa: 17 °C – 37 °C;

17 °C – 37 °C; Trapani: 19 °C – 30 °C.

