Palazzolo Acreide, si ricorda il centenario della nascita di Franco Zeffirelli

Promossa da BCsicilia, Museo dei Viaggiatori, Rotary Club, Lions Club, Meraki, con la collaborazione del Comune di Palazzolo Acreide, si terrà una iniziativa per celebrare il “Centenario della nascita di Franco Zeffirelli”, con la proiezione di alcuni frame tratti da Cavalleria rusticana e da Storia di una Capinera, entrambi diretti dal grande regista. La serata si terrà venerdì 17 febbraio 2023 alle ore 18,00 presso la Sala conferenze del Museo dei Viaggiatori in Sicilia in via Maestranza, 5 a Palazzolo Acreide,

Sono previsti gli interventi di Salvatore Gallo, Sindaco di Palazzolo Acreide, Francesca Gringeri Pantano, Direttrice del Museo dei Viaggiatori, Luigi Lombardo, Presidente di BCsicilia Sede di Palazzolo Acreide, Enzo Buccheri, Presidente Lions Club Palazzolo Acreide e Marco Russo, Presidente Rotary Club “Valle dell’Anapo”. Coordina la serata Giuseppe Bennardo Location manager.

In allegato foto del film “Storia di una capinera”.

