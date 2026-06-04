Giuseppe Di Mare Giura come Sindaco di Augusta: secondo mandato da record con l’84% dei consensi

Con grande emozione e senso di responsabilità, Giuseppe Di Mare ha annunciato sui social il momento che segna ufficialmente l’inizio del suo secondo mandato da Sindaco di Augusta. “Con grande orgoglio e senso di responsabilità, oggi pomeriggio pronuncerò il giuramento che segna ufficialmente l’inizio del mio secondo mandato come Sindaco della nostra comunità”, ha scritto sul suo profilo Facebook, accompagnando le parole con una foto simbolica del Palazzo di Città.

La cerimonia di insediamento si terrà alle 16:30 nel salone “Rocco Chinnici” del Palazzo di Città, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari, oltre che di numerosi cittadini. Un momento solenne che, come ha sottolineato lo stesso Di Mare, “non appartiene solo a me, ma a tutti voi augustani che avete creduto in un progetto, in una visione e nella possibilità di continuare a costruire insieme un futuro migliore per la nostra Augusta”.

Il risultato elettorale che ha portato Di Mare alla riconferma è stato straordinario: 16.685 voti, pari all’84% dei voti validi. Un consenso plebiscitario che testimonia la fiducia della cittadinanza nel lavoro svolto durante i primi cinque anni di amministrazione. Un successo che, secondo molti osservatori, è il frutto di una gestione attenta, di una presenza costante sul territorio e di una comunicazione diretta con i cittadini, che lo hanno ribattezzato “il sindaco della gente”.

Nel suo nuovo mandato, Di Mare ha già annunciato l’intenzione di proseguire con determinazione i progetti avviati, puntando su sviluppo sostenibile, riqualificazione urbana e valorizzazione del patrimonio culturale e marittimo di Augusta. L’obiettivo dichiarato è quello di consolidare i risultati raggiunti e aprire una nuova fase di crescita condivisa per la città.

Il giuramento di oggi non rappresenta soltanto un atto formale, ma il simbolo di un legame profondo tra il primo cittadino e la sua comunità. Un legame che, ancora una volta, si rinnova sotto il segno della fiducia, della partecipazione e della speranza in un futuro migliore per Augusta.