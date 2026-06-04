Marina di Priolo, bus mare, navette, trenino gratuito: servizi estesi al 15 settembre

Entra nel vivo la stagione estiva a Marina di Priolo con una novità importante: il servizio bus diurno sarà attivo fino al 15 settembre, con un’estensione di due settimane rispetto agli anni precedenti.

L’annuncio arriva dal sindaco Pippo Gianni, che insieme alla sua Amministrazione ha deciso di prolungare il collegamento per consentire a residenti e turisti di continuare a godere del mare anche nelle prime settimane di settembre, garantendo un trasporto comodo e sostenibile verso il litorale.

Bus mare diurno: partenza il 15 giugno

Il servizio diurno prenderà il via domenica 15 giugno e, a differenza dello scorso anno – quando terminava il 31 agosto – proseguirà fino a metà settembre. Una scelta che punta a valorizzare la fruibilità del litorale anche oltre il picco della stagione balneare.

Linea mare notte e navette dal 1° luglio

Dal 1° luglio entrerà in funzione la linea mare notte, pensata per collegare il centro alla zona balneare durante le serate estive. Sempre dalla stessa data saranno attivi i bus navetta lungo il litorale ogni sabato, domenica e festivi, dalle 08:30 alle 18:30.

Trenino elettrico gratuito dal 17 giugno

Dal 17 giugno sarà operativo il trenino elettrico turistico gratuito, che fungerà da navetta tra i parcheggi esterni e la spiaggia. Il servizio coprirà la tratta stabilimento IAS – ingresso stabilimento ENEL (e viceversa) con orario continuato dalle 08:30 alle 19:45.

Il sindaco Pippo Gianni augura a tutti una buona estate a Marina di Priolo.