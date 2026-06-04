Marzamemi, rissa in via Regina Elena: Polizia denuncia 9 giovani, “Tutto per un accendino negato”

MARZAMEMI – Individuati e denunciati i protagonisti della violenta rissa scoppiata la sera del 2 giugno in via Regina Elena, una delle strade più frequentate della località turistica. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pachino hanno identificato 9 giovani, di età compresa tra i 19 e i 33 anni, tutti residenti tra Pachino e Portopalo di Capo Passero, denunciati per rissa aggravata da futili motivi.

Quaranta secondi di violenza per un accendino

Secondo la ricostruzione degli investigatori, che si sono avvalsi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, quella che è iniziata come una lite per la richiesta di un accendino negato è presto degenerata in una vera e propria rissa. Quaranta secondi di violenza sotto gli occhi di clienti e gestori dei locali pubblici della zona, che hanno provocato il panico tra i presenti.

A seguito dei violenti tafferugli, due giovani hanno riportato lesioni e sono stati trasportati in ospedale dalle ambulanze subito giunte sul posto.

Intervento immediato della Polizia

Solo l’intervento immediato dei poliziotti, che sono riusciti a riportare l’ordine, ha impedito conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi. La posizione dei giovani denunciati è ora al vaglio della Divisione Anticrimine della Questura di Siracusa per l’emissione dei provvedimenti D.A.S.P.O. nei confronti dei responsabili.

Controlli rafforzati per l’estate

Il territorio di Marzamemi, così come tutte le altre zone della provincia di Siracusa protagoniste della movida, è oggetto di un rafforzato controllo, soprattutto nel periodo estivo che già vede la presenza di numerosissimi turisti.

Le forze dell’ordine colgono l’occasione per ricordare che, per garantire una “movida serena” a residenti e turisti, oltre alla presenza sul territorio delle forze dell’ordine, è necessario il rispetto delle regole da parte di tutti.

Per tutto il periodo estivo saranno predisposti in tutta la provincia di Siracusa specifici servizi di controllo del territorio per garantire maggiore sicurezza.