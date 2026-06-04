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Lutto ad Augusta, morto Antonio Gelardi: fu direttore della Casa di Reclusione

Cordoglio del sindaco Di Mare: "Uomo delle istituzioni, ha creduto nella rieducazione e nel dialogo con il territorio". Gelardi aveva promosso iniziative di apertura tra carcere e città, coinvolgendo scuole e associazioni. "Ha lasciato un'eredità importante che continuerà a vivere"
Redazione0 Comments2 Mins Read

AUGUSTA (Siracusa), 4 giugno 2026 – Lutto ad Augusta per la scomparsa di Antonio Gelardi, già direttore della Casa di Reclusione della città. A darne notizia è il sindaco Giuseppe Di Mare, che ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità augustana.

Di Mare: “Uomo delle istituzioni, ha interpretato il ruolo con umanità”

«Ho appreso con profondo dolore la notizia della scomparsa di Antonio Gelardi – dichiara il sindaco Di Mare –. Perdiamo una figura che ha saputo interpretare il proprio ruolo con umanità, equilibrio e una visione moderna del sistema penitenziario».

Costruì un ponte tra carcere e territorio

Durante gli anni trascorsi alla guida del carcere di Augusta, Antonio Gelardi ha costruito un rapporto autentico con il territorio, promuovendo iniziative che hanno aperto l’istituto alla città e avvicinato la comunità a una realtà spesso poco conosciuta.

«Ha creduto nel valore della rieducazione, nel dialogo con le scuole, nel coinvolgimento delle associazioni e nella funzione sociale che una struttura penitenziaria può svolgere quando si apre al confronto e alla crescita delle persone», sottolinea il primo cittadino.

“Sempre disponibile, capace di ascoltare”

«Ricordo un uomo delle istituzioni sempre disponibile, capace di ascoltare e di costruire relazioni positive con il territorio. Il suo impegno ha contribuito a rafforzare il legame tra Augusta e la Casa di Reclusione, lasciando un’eredità importante che continuerà a vivere nel lavoro e nei progetti che ha promosso», aggiunge Di Mare.

Cordoglio alla famiglia

«A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità augustana esprimo il più sincero cordoglio ai familiari, agli amici e a quanti gli hanno voluto bene», conclude il sindaco.

CHI ERA ANTONIO GELARDI

  • Ruolo: direttore Casa di Reclusione di Augusta
  • Impegno: rieducazione, dialogo con scuole e associazioni, apertura del carcere al territorio
  • Eredità: progetti di inclusione sociale e rapporto tra istituto penitenziario e comunità augustana

IL CORDOGLIO

Giuseppe Di Mare, sindaco di Augusta:
«Perdiamo una figura che ha saputo interpretare il proprio ruolo con umanità, equilibrio e una visione moderna del sistema penitenziario. Ha lasciato un’eredità importante che continuerà a vivere».

By Redazione

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