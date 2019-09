Rapina notturna a McDonald’s nel centro di Catania, 4 arresti

Agenti della polizia stradale Sicilia Orientale e carabinieri del comando Provinciale hanno arrestato quattro banditi che la notte scorsa hanno rapinato il McDonald’s di piazza Stesicoro, in pieno centro storico a Catania. L’operazione è stata eseguita, grazie a una sinergica collaborazione tra le due forze investigative, poche ore dopo l’assalto, compiuto a mano armata e con il volto travisato da passamontagna. Durante l’operazione la polizia ha arrestato Giuseppe Alecci, di 33 anni, Mirko Musumeci, di 29, e Marco Sortino, di 42, originario di Lentini (Siracusa). I carabinieri hanno catturato il 39enne Giovanni Leone. I quattro sono accusati di rapina aggravata in concorso. Le indagini sono state avviate dopo la telefonata al 112 per segnalare l’assalto compiuto da banditi col volto travisato e armati di pistola e coltello avevano assalito, dieci minuti prima delle 2 della notte scorsa, il McDonald’s della centrale piazza Stesicoro, portando via circa 8mila euro. I quattro sono stati condotti in carcere.

