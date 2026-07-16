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Economia, Sicilia, Siracusa

UniCredit si conferma Banca del Territorio. Italia incontra Renato Mancini

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Il sindaco Francesco Italia ha ricevuto oggi a Palazzo Vermexio, sede del Comune di Siracusa, Renato Mancini Area Manager Retail di UniCredit della provincia di Siracusa e Ragusa per riconfermare UniCredit Banca del Territorio.

L’incontro è stato occasione per consolidare il rapporto tra l’istituto bancario e l’amministrazione comunale, sostenere lo sviluppo del territorio, delle famiglie e delle imprese locali.  

Il manager Renato Mancini ha ribadito la volontà di UniCredit di confermarsi “Banca del Territorio”, vicina alle famiglie e alle imprese in ogni fase della loro crescita attraverso una consulenza dedicata e qualificata.

Il manager ha poi spiegato che grande attenzione continuerà ad essere rivolta al Terzo settore, di cui UniCredit sostiene la crescita specie delle organizzazioni impegnate nel sociale, attraverso un’offerta bancaria dedicata e mettendo a disposizione anche una piattaforma per la raccolta fondi e contributi a fondo perduto destinati a specifici progetti sociali.

Il sindaco Italia ha espresso la disponibilità dell’amministrazione comunale ad intensificare le relazioni con l’istituto bancario, per garantire servizi sempre più efficaci ai cittadini e alle imprese del territorio, sottolineando l’importanza di una collaborazione più stretta per consentire condizioni maggiormente favorevoli alla comunità locale.

UniCredit, soprattutto in Sicilia, opera come banca vicina al territorio e alle istituzioni, puntando a rafforzare una cooperazione orientata allo sviluppo economico e sociale di Siracusa.

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