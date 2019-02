Vertenza Riva e Mariani e settore coibenti Petrolchimico Priolo: Solidarietà ONA

L’Osservatorio Nazionale Amianto – ONA, attraverso il Coordinatore di Ona Sicilia e Siracusa – Calogero Vicario unitamente al Presidente Nazionale – Ezio Bonanni e l’On.le Pippo Gianni – Comitato Tecnico Scientifico e sindaco di Priolo, esprimono la piena solidarietà ai lavoratori della Riva e Mariani e a tutto il settore coibenti del Petrolchimico di Priolo e auspicano che possa essere trovata una soluzione in merito alla difficile vertenza riguardante gli eventuali esuberi.

E’ inammissibile che ancora una volta a pagare debbano essere sempre lavoratori appartenenti ad una delle categorie più esposte all’amianto, gli stessi lavoratori che hanno donato i loro polmoni, respirando amianto, in cambio di un tozzo di pane e molti di questi con la vita hanno pagato il prezzo più alto.

Lavoratori, beffati e discriminati per la mancanza di un atto di indirizzo ministeriale e quindi non potranno beneficiare del riconoscimento per i benefici previdenziali per esposizione all’amianto.

Per questo motivo chiederemo, per l’ennesima volta, un autorevole intervento del Ministro del Lavoro, On. Luigi di Maio, affinché emetta un atto di Indirizzo Ministeriale per tutti i lavoratori del Petrolchimico di Priolo e della Regione Sicilia e togliere quell’ingiusta e ingiustificata discriminazione.

Comments

comments