“Aggiungi un posto a tavola”, i Lions a sostegno della Parrocchia di San Tommaso Apostolo al Pantheon di Siracusa

I Lions sono sempre più in campo, sempre più vanno alla ricerca di azioni utili al prossimo e portano avanti iniziative a sostegno della collettività sofferente. I Lions proseguono, ogni giorno, con attività umanitarie, che favoriscono il servizio al prossimo, vissuto principalmente a stretto contatto con il proprio territorio.

Il momento di grande patimento della popolazione, a causa della pandemia da Covid -19, ha reso ancor più semplici, immediate e spontanee le operazioni rivolte agli ultimi della società, che patiscono i morsi dell’indigenza e che costituiscono le fasce di nuovi poveri dei nostri territori. In questo momento storico contingente, diviene un percorso quasi obbligato trovare sempre più sistemi utili a servire il prossimo negli ultimi della Terra. I Lions, pertanto, hanno bandito ogni orpello inutile, tutte le occasioni per apparire o per incontrarsi in maniera futile e si messi in campo per servire attivamente i poveri locali.

Concentrandosi sull’essenziale e celebrando la necessità di ritrovarsi assieme per condividere azioni caritatevoli, i Lions attuano incontri tesi alla realizzazione di Service umanitari e solidali, di aiuto concreto laddove esiste un bisogno immediato. Il tutto avviene pur sempre nel rispetto di quelle tradizioni, che hanno fatto grande questo Club ed il suo respiro internazionale.

Ecco, quindi, che proprio il carattere di solidarietà e di carità dell’Associazione di servizio più importante al mondo fuoriesce nel pieno del proprio significato ed in tutti i Service proposti dal Distretto Sicilia 108Yb, sostenuti con forza dal suo governatore, avv. Mariella Sciammetta che, in ogni attività di servizio, ha voluto fortemente evidenziare l’aspetto di aiuto per “l’altro” in difficoltà, in una dimensione che si estende da quella immediata di ciascun comune o città, in cui è presente un Club Lions, ad una dimensione di più ampia portata, quale quella ideata per le iniziative promosse dalla Fondazione Lions International.

In questo momento storico, in cui la società lancia un’insistente richiesta d’aiuto, urlata da più parti e da sempre più voci, i soci dei singoli Clubs della grande famiglia Lions hanno risposto con estrema prontezza e capacità operativa. In questo periodo di crisi economica e di grande sofferenza sociale, le disparità tra gli individui non solo si sono acuite, determinando divari quasi incolmabili, ma, hanno anche coinvolto molti più soggetti, che appartengono a categorie insospettabili, rappresentando le nuove fasce di povertà, che si sono aggiunte a quelle già esistenti. La solitudine, la lontananza, la disperazione, sentimenti alimentati anche dalla necessità di rispettare le norme necessarie a contenere la pandemia, proliferano perché ad essere minacciate sono proprio le necessità minime di sopravvivenza. A tal uopo, sono aumentate le persone che si rivolgono alle opere caritatevoli per chiedere un pasto giornaliero, per ottenere di che vestirsi, con l’approssimarsi dei mesi più freddi, per ricevere di che pagare i servizi minimi di luce, acqua e gas e questi neopoveri purtroppo diventano sempre di più.

A quanto già normalmente e da sempre i soci Lions sono avvezzi a fare per le persone in situazione di bisogno, hanno saputo anche aggiungere la capacità di incontrarsi on line per rinsaldare i loro rapporti di amicizia, per decidere e progettare di concreto gli atti e le azioni da esercitare a supporto di quelli a loro più prossimi, per i bisognosi di aiuto, in Paesi lontani o più vicini a noi, nelle nostre realtà locali, facendo convergere in questi progetti tutte le forze economiche. Tutto questo, oggi, è imprescindibile ed incarna completamente lo spirito lionistico.

Non a caso, da marzo in poi, fino ai giorni attuali, si sono moltiplicate le iniziative di raccolta e di distribuzione di beni alimentari di prima necessità a Parrocchie, enti caritatevoli, singoli nuclei familiari, tutti all’interno del Service distrettuale “Aggiungi un posto a tavola”, del quale è referente per la VII Circoscrizione il col. dott. Giovanni Girmena, che tanto si sta spendendo per far confluire le migliori energie in tale encomiabile attività di servizio. In questa situazione di grande emergenza, l’intervento, che è stato concretizzato, vede la convergenza dell’operato dei soci del Club Lions Siracusa Aretusa New Century e del Club Siracusa Archimede, unitisi nella raccolta e consegna alla mensa, organizzata dalla Parrocchia di San Tommaso Apostolo al Pantheon di Siracusa, di quanto necessario alla sua attività. Sono stati consegnati infatti circa mille kg di beni a lunga conservazione e 60 kg di beni a media e breve conservazione, che aiuteranno questa struttura a soddisfare le oltre 40 richieste di pasti caldi, ormai all’ordine del giorno. Soddisfatti i due presidenti, Salvatore Bonanno, del Club Lions Siracusa Aretusa New Century, e Leonardo Pipitone, del Club Lions Siracusa Archimede, per il significativo contributo erogato e per i considerevoli risultati conseguiti dai loro Clubs. Consapevoli che quanto sono riusciti a fare riuscirà solo in parte ad alleviare le sofferenze di quanti accedono solitamente a questa struttura, non intende rappresentare, in nessun modo, un surrogato di normalità, ma, certamente, vuole essere il segno tangibile del rispetto della dignità umana attraverso un servizio offerto affinchè per gli indigenti siano meno duri questi momenti. I due Clubs sono prossimi agli ultimi, ma, senza generare in loro umane reazioni di pudore o di vergogna, sono lì per loro in umiltà, nel pieno anonimato, per riconoscere il loro valore, per ricordarsi e ricordare agli altri che i poveri esistono, non sono invisibili, sono rappresentanti del genere umano, sono solo esseri meno fortunati.

Maria Luisa Vanacore

