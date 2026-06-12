Nuovo ospedale Siracusa: firmata l’intesa fra Ministero e Regione

Passo avanti per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa. È stato firmato il protocollo d’intesa tra Ministero della Salute e Regione Siciliana per la sottoscrizione dell’Addendum all’Accordo di Programma, atto che consente di proseguire l’iter amministrativo dell’opera.

A sottolinearlo è il deputato di Fratelli d’Italia Luca Cannata, vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera, che parla di un risultato importante per un’infrastruttura sanitaria attesa da decenni.

L’investimento complessivo ammonta a circa 400 milioni di euro, finanziati per il 95% dallo Stato e per il restante 5% dalla Regione Siciliana. Cannata evidenzia il lavoro svolto insieme al commissario straordinario Guido Monteforte e alle istituzioni coinvolte per superare le criticità del percorso.

L’obiettivo resta quello di dotare la provincia di Siracusa di una struttura moderna ed efficiente. Il parlamentare assicura che seguirà le prossime fasi dell’iter affinché l’opera possa essere realizzata nel più breve tempo possibile.

“È giusto condividere ogni risultato raggiunto e aggiungere, passo dopo passo, atti concreti a un percorso che oggi vede il nuovo ospedale sempre più vicino – sottolinea il deputato Luca Cannata -. La salute dei cittadini viene prima di tutto. Per questo continuerò a seguire con attenzione ogni fase successiva affinché si arrivi nel più breve tempo possibile alla concreta realizzazione dell’opera. Dopo anni di attese, discussioni e annunci, oggi c’è un altro passaggio compiuto. Si continua a lavorare con serietà, responsabilità e spirito di collaborazione istituzionale nell’interesse esclusivo del territorio”.