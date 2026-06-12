“Sulle ali di Ermes”, domani l’ultimo Mitolab di Syrakous: mito, arte e gioco per crescere

Siracusa, 12 giugno 2026 – “Sulle ali di Ermes”. S’intitola così l’ultimo incontro di domani, sabato 13 giugno, del primo ciclo dei Mitolab, format originale ideato e curato da Syrakous, la giovane startup aretusea che realizza giochi educativi ispirati dalla mitologia greca in equilibrio tra arte, gioco e mito, sotto la direzione della sua fondatrice, Maria Rosa Castiglione.

Tredici divinità, tredici laboratori per crescere

Il ciclo di tredici incontri, svoltisi tutti all’Agorà di Syrakous in viale Scala Greca, dalla durata quasi di due ore per laboratorio, ha come cuore del progetto la divinità greca. Artemide apre all’autonomia, Atena al pensiero, Poseidone all’emozione, Demetra alla cura, Ares al coraggio, Afrodite alla bellezza, Zeus alla responsabilità, Ermes alla parola e al viaggio.

Ogni incontro parte dalla lettura del mito legato al dio greco e prosegue attraverso tecniche artistiche diverse quali modellazione, pittura, rilegatura, incisione, tessitura e decorazione, fino alla creazione di un manufatto simbolico. Il percorso è stato condotto dalle educatrici Marica Appolloni e Oriana Romano.

“Il mito non semplifica la vita: la illumina”

“Con i Mitolab abbiamo scoperto che il mito parla ancora ai bambini perché non semplifica la vita: la illumina – dichiara Appolloni, educatrice ma anche voce narrante dei miti – non dà risposte facili, ma simboli essenziali con cui crescere”.

Ritorno a settembre e approdo nelle scuole

I Mitolab torneranno a settembre con un programma rinnovato e Syrakous sta inoltre lavorando per portare il format anche nelle scuole di Siracusa, ampliando così la platea di bambini che potranno avvicinarsi alla mitologia greca attraverso l’arte e il gioco.

Un progetto che dimostra come l’antico possa dialogare con il presente, offrendo ai più piccoli strumenti simbolici per interpretare il mondo e costruire la propria identità.

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