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Italia, Sicilia, Società

Giornata Internazionale degli Scacchi: l’AUCLIS ricorda il ruolo della Sicilia

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Una giornata per celebrare logica e strategia, il 20 luglio si celebra la Giornata Internazionale degli Scacchi, istituita dalla FIDE nel 1966 per commemorare la nascita dell’organizzazione mondiale.

E per onorare questa ricorrenza l’AUCLIS (Associazioni Unite per la Cultura e la Lingua Siciliana) guarda alle origini e di come la Sicilia abbia giocato un ruolo fondamentale nella scacchiera di questo nobile gioco, fungendo da crocevia di culture e culla di strategie che hanno cambiato il mondo.



Una tradizione millenaria fra incontri e strategie

Fin dal Medioevo la Sicilia è luogo dove varie civiltà si sono incontrate e dove gli scacchi emergono come linguaggio universale. Già nel 1143, nella Cappella Palatina di Palermo, un affresco è testimone di una partita a scacchi giocata da due persone arabe. Testimonianza precoce di come questa tradizione era già presente nell’Isola sotto la dinastia normanna e di come lo scacchiere fosse il luogo d’incontro tra Oriente e Occidente.

I grandi maestri siciliani del passato


La storia degli scacchi siciliani è costellata di geni. Nel XVI secolo, a Siracusa abbiamo Paolo Boi, noto come “Il Siracusano”, e reputato uno dei più forti giocatori della sua epoca e capace di sconfiggere i migliori maestri italiani e spagnoli dell’epoca, diffondendo il prestigio della scuola siciliana in tutta Europa.

Nello stesso periodo, il palermitano Pietro Carrera (1573-1647), sacerdote e studioso, scrive il trattato “Il Gioco degli Scacchi” (1617). Opera rilevante che analizza le aperture e le strategie, contribuendo alla codifica moderna del gioco. Il suo lavoro dimostrò come il pensiero strategico siciliano poteva elaborare teorie complesse ben prima della standardizzazione delle regole moderne.

La “Difesa Siciliana”: un’eredità tattica mondiale degli scacchi

Il contributo più celebre della Sicilia agli scacchi moderni è la “Difesa Siciliana” (1. e4 c5). Nata da studi e partite con protagonisti maestri italiani e spagnoli, ma radicata nell’immaginario strategico dell’isola e oggi la più popolare e complessa risposta alla prima mossa bianca al mondo.

La Difesa Siciliana incarna lo spirito secolare di una terra: non subire passivamente l’attacco, ma rispondere con forza, contrattacco e una visione dinamica del gioco, trasformando la difesa in un’arma di vittoria. È una strategia che parla il linguaggio della resilienza e dell’astuzia, valori intrinseci della cultura siciliana.

Presente e Futuro: da Fabio Finocchiaro a Fabiano Caruana

Fra i maestri contemporanei abbiamo Fabio Finocchiaro, che porta il nome della Sicilia nei tornei internazionali e nel panorama scacchistico nazionale, dimostrando che il talento dell’isola è vivo e proiettato nel futuro. Un simbolo di questa continuità è anche Fabiano Caruana, campione mondiale di scacchi (ex primo per classifica FIDE), nato negli Stati Uniti ma di radici siciliane profonde: suo padre è originario di Raffadali, in provincia di Agrigento.

Caruana, cresciuto in America, porta nel nome e nelle vene la strategia siciliana, confermando come il “sangue” degli scacchi siciliani abbia saputo espandersi oltre i confini nazionali, mantenendo vivo il legame con le proprie origini.

Gli scacchi come patrimonio culturale: la Giornata Internazionale degli Scacchi con l’AUCLIS

Per l’AUCLIS, gli scacchi rappresentano un patrimonio culturale da tutelare e promuovere. In questa Giornata Internazionale le scuole, i circoli scacchistici e le famiglie siciliane sono invitati a promuovere tornei scolastici che includano momenti di riflessione sulla storia degli scacchi in Sicilia e a celebrare la “Difesa Siciliana” come simbolo dell’astuzia e della forza strategica del popolo siciliano.

Come Pietro Carrera disse secoli fa, gli scacchi sono “l’esercizio dello spirito”. In Sicilia, questo esercizio ha radici antiche e un futuro brillante. È nostro dovere tramandarlo, non solo come tecnica di gioco, ma come parte integrante della nostra identità culturale“. 

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