Circolo Canottieri Ortigia: l’attaccante Alessandro Carnesecchi non sarà nella prossima stagione

Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 dichiara che l’attaccante mancino Alessandro Carnesecchi non farà parte del roster biancoverde nella prossima stagione.

Alessandro lascia l’Ortigia dopo quattro anni, durante i quali ha vissuto tanti momenti importanti della storia del club, come il terzo posto in Serie A1, le competizioni europee e la finale di Coppa Italia.

L’atleta mancino toscano, arrivato a Siracusa quando aveva 20 anni, ha perfezionato il suo talento crescendo a ogni stagione e dando un contributo importante alla squadra, conquistandosi un posto nella Nazionale assoluta di coach Campagna.



Nell’ultima annata, è stato grande protagonista in campionato, con 68 gol realizzati nella regular season (miglior marcatore dell’Ortigia e sesto nella classifica generale di Serie A1), ai quali si aggiungono le nove reti messe a

segno nei play-out.

“Quando 4 anni fa sono partito da Firenze – dice Carnesecchi – per arrivare a Siracusa, sapevo di lasciare casa mia, i miei amici, i miei compagni e la mia vita. Ricordo di aver provato un senso di vuoto sotto i piedi, come quando ti tuffi e attendi di arrivare giù con il fiato sospeso. Dopo 4 anni trascorsi qui, posso dire con certezza che provo la stessa sensazione nell’andar via.

So che lascio degli amici, dei compagni e quella che era diventata la mia normalità. Ciò significa che Siracusa e l’Ortigia, per me, sono diventate casa e di questo non posso che essere felice. È stato un vero privilegio indossare questa calottina. Saluto tutti con grande affetto. A presto!”.



Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 ringrazia Alessandro per la professionalità, la qualità umana e la serietà mostrate negli anni con cui hanno condiviso soddisfazioni e momenti importanti.