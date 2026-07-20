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Sicilia, Siracusa, Sport

Circolo Canottieri Ortigia: l’attaccante Alessandro Carnesecchi non sarà nella prossima stagione

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Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 dichiara che l’attaccante mancino Alessandro Carnesecchi non farà parte del roster biancoverde nella prossima stagione.

Alessandro lascia l’Ortigia dopo quattro anni, durante i quali ha vissuto tanti momenti importanti della storia del club, come il terzo posto in Serie A1, le competizioni europee e la finale di Coppa Italia.

L’atleta mancino toscano, arrivato a Siracusa quando aveva 20 anni, ha perfezionato il suo talento crescendo a ogni stagione e dando un contributo importante alla squadra, conquistandosi un posto nella Nazionale assoluta di coach Campagna.


Nell’ultima annata, è stato grande protagonista in campionato, con 68 gol realizzati nella regular season (miglior marcatore dell’Ortigia e sesto nella classifica generale di Serie A1), ai quali si aggiungono le nove reti messe a
segno nei play-out.
Quando 4 anni fa sono partito da Firenze – dice Carnesecchi – per arrivare a Siracusa, sapevo di lasciare casa mia, i miei amici, i miei compagni e la mia vita. Ricordo di aver provato un senso di vuoto sotto i piedi, come quando ti tuffi e attendi di arrivare giù con il fiato sospeso. Dopo 4 anni trascorsi qui, posso dire con certezza che provo la stessa sensazione nell’andar via.

So che lascio degli amici, dei compagni e quella che era diventata la mia normalità. Ciò significa che Siracusa e l’Ortigia, per me, sono diventate casa e di questo non posso che essere felice. È stato un vero privilegio indossare questa calottina. Saluto tutti con grande affetto. A presto!”.

Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 ringrazia Alessandro per la professionalità, la qualità umana e la serietà mostrate negli anni con cui hanno condiviso soddisfazioni e momenti importanti.

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