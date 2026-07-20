Beach soccer: Serie A Q8: Terracina alla Final Eight, Roma, Brancaleone e Vastese ai Play Off

Si è conclusa la 7^ edizione della Serie A Q8 – Poule Promozione nella Puntocuore Beach Arena di Anzio, che è stata lo scenario sabbioso per le ultime tre giornate della regular season.

Gran parte dei verdetti sono stati emessi ieri, oggi la classifica finale.

Terracina in tasca la Final Eight

Con la Final Eight e la prossima Poule Scudetto, Terracina ha conquistando la nona vittoria in altrettante partite chiudendo la Poule Promozione a punteggio pieno. Dopo la rifondazione del 2024 al terzo tentativo i tigrotti tornano in quella Serie A, la stessa che li ha visti protagonisti fin dalle origini della disciplina (2004).

Con una vittoria e due ko di misura la Vastese lascia Anzio. Ieri gli abruzzesi si sono assicurati i primi Play Off della loro storia, oggi hanno chiuso la regular season al 4^ posto, il miglior risultato di sempre per il club di Vasto.

Roma e Brancaleone

La Roma si congeda con una vittoria, l’ottava stagionale. I giallorossi si piazzano secondi per un solo ko nello scontro diretto con Terracina perso con un solo gol di scarto. Per il terzo anno di fila Roma giocherà i Play Off, l’ultima possibilità per riprendersi quella Serie A che manca da tre anni.

Il Bologna ha conquistato una vittoria. I felsinei, invece, che concludono la Poule al 10^ posto e il rischio concreto di uscire dal circuito nazionale dopo nove anni.

Il Brancaleone chiude la tappa e il Campionato al terzo posto con 21 punti grazie anche alle due vittorie di Anzio, l’ultima con Gladiators Viareggio. La squadra calabrese ha ceduto solo davanti a Roma e Terracina centrando il loro miglior risultato di sempre.

Brancaleone per la seconda volta in tre anni si gioca i Play Off e può cullarsi nel sogno di approdare per la prima volta in Serie A. Gladiators oggi ha sfiorato il quinto acuto nel Campionato. Con 12 punti il Viareggio si prende un ottimo 5^ posto, niente male per un’esordiente.

Lazio, Sicilia e Faventia sono arrivate tutte e tre a quota nove punti. La differenza reti nella classifica avulsa ha premiato i biancocelesti e i siciliani. I romagnoli alla prima esperienza U20 hanno sfiorato il colpo grosso. Tutte e tre le squadre hanno perso almeno una gara a conferma della competitività di questi Play Off. Capitolini e siciliani parteciperanno al Campionato U20 del prossimo anno. La Lazio ha evitato la retrocessione assicurandosi la settima partecipazione al massimo campionato giovanile che saluterà l’esordio della Sicilia

Al termine del suo secondo Campionato di Promozione Sakro Crotone vince lo scontro diretto con Stella del Mare e si prende il 6^ posto migliorando la nona piazzBeach soccer: Serie A Q8a del 2025. Una tappa nata male per i crotonesi terminata bene. Stella Del Mare va via da Anzio a mani vuote ma forte delle prestazioni mostrate, il nono posto e la salvezza agguantata da debuttante. Il club marchigiano ci sarà anche nel 2027.