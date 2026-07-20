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Cronaca, Priolo Gargallo, Sicilia

Priolo: morto Alessio De Rossi, l’operaio caduto dal tetto

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Il 19 luglio si è spento Alessio De Rossi l’operaio di 32 anni che a gennaio è caduto da un tetto durante alcuni interventi di manutenzione.

I funerali previsti il 21 luglio nella chiesa San Bartolomeo Apostolo di Città Giardino sono rinviati. La decisione è stata assunta su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per approfondire le indagini, che ha mutato il capo d’imputazione in omicidio colposo. La nuova data delle esequie sarà comunicata non appena verrà resa nota.

L’incidente sul lavoro si è verificato a gennaio nella zona industriale di Priolo ed era ricoverato in ospedale Umberto I di Siracusa dal 13 gennaio.

Soccorso dal 118 fu trasportato in ospedale e successivamente, data la gravità delle ferite riportate, in elisoccorso all’ospedale San Marco di Catania.  

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sulla vicenda.

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