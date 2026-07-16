Albatro Siracusa: Mazzone nuovo rinforzo in casa Teamnetwork

Nuovo rinforzo in casa Teamnetwork Albatro, è Andrea Mazzone. Giovane ragusano di 21 anni, arriva dalla Verdeazzurro Handball Sassari che ha disputato il campionato di Serie A Silver. Mazzone, ala destra mancina che fa della velocità una ulteriore caratteristica, è nato e cresciuto nella KeyJey Ragusa. Da lì il salto nel team Campus Italia e poi, dopo un ritorno alla casa madre, l’esperienza a Enna e per

ultima in Sardegna.



“Sono entusiasta – dice Mazzone – di iniziare questa nuova avventura con la Teamnetwork Albatro Siracusa. Per chi vive di questo sport, arrivare in una realtà così importante rappresenta il massimo, ma per me c’è qualcosa di ancora più speciale.

Ho sempre sognato di giocare a pallamano ad altissimi livelli, e poterlo fare oggi a pochissimi chilometri da casa, senza dover rinunciare alla vicinanza dei miei cari e della mia famiglia, è un vero e proprio sogno che si avvera. Sentire il calore della mia terra e avere le persone che amo a fare il tifo per me a pochi passi dal campo mi darà una carica incredibile.

Non vedo l’ora di scendere in campo, dare il massimo per questa maglia e ripagare la fiducia della società, del coach, dei compagni e dei tifosi”.