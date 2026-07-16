Roma: Gianni ottiene la proroga per l’impianto di biometano

Il sindaco Pippo Gianni torna dalla trasferta a Roma con la proroga per il finanziamento dell’impianto di biometano in contrada Ogliastro. Un investimento di oltre 36 milioni di euro, assegnato nell’ambito del PNRR per la realizzazione dell’opera la cui scadenza per il completamento delle procedure è fissata al 31 dicembre 2027.

“Alcune autorizzazioni – dice Gianni – sono arrivate in ritardo a causa della farraginosità delle procedure, rendendo di fatto impossibile rispettare i termini originariamente previsti“.

L’incontro a Roma per il finanziamento dell’impianto di biometano

Durante l’incontro di ieri a Roma con l’Amministratore Delegato del GSE, Vinicio Vigilante, Gianni ha consegnato la copia delle comunicazioni inviate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, che gestisce i fondi regionali e il PNRR, ai Ministri competenti – con particolare riferimento al Ministro per gli Affari europei e il PNRR Tommaso Foti – e al Presidente della Regione Siciliana.

L’Amministratore Delegato GSE, Gestore dei Servizi Energetici ha, dunque, accolto le richieste annunciando la proroga della scadenza che consentirà al Comune di Priolo di proseguire l’iter amministrativo e realizzare un’infrastruttura strategica per il territorio.

L’opera destinata alla produzione di energia rinnovabile, alla valorizzazione dei rifiuti organici e allo sviluppo di un modello di economia circolare, in linea con gli obiettivi del PNRR e della transizione ecologica.