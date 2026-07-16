Vittoria: polizia impegnata nei controlli straordinari

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La Polizia di Stato, intensifica l’attività di prevenzione e controllo del territorio nel Comune di Vittoria.

L’operazione pianificata nell’ambito delle sedute del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Ragusa, mira a innalzare i livelli di sicurezza, legalità e vivibilità sia nelle aree urbane che in quelle periferiche del comprensorio ipparino.

Massima l’attenzione per la zona strategica del Mercato Ortofrutticolo, dove il servizio ha visto l’impiego sinergico del personale della Squadra Mobile, del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria e della Polizia Stradale, supportato dall’ausilio delle unità cinofile.

Nel corso del servizio mirato, il personale ha eseguito approfondite verifiche su strada, nei punti di accesso alla struttura commerciale e anche all’interno della medesima.

Interessati ai controlli nr. 24 veicoli ed identificati 33 soggetti, alcuni dei quali già noti alle Forze dell’ordine, e nella medesima circostanza sono state contestate nr. 5 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e una sanzione amministrativa in materia di stupefacenti.