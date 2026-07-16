Siracusa: Polizia di Stato espelle un cittadino extracomunitario

Gli agenti della Polizia di Stato in servizio all’Ufficio Immigrazione della Questura – a seguito dell’attività istruttoria – hanno eseguito un decreto di espulsione nei confronti di un cittadino extracomunitario appena scarcerato dalla Casa di Reclusione di Augusta.
Qui, l’uomo ha scontato una pena per vari reati fra cui rissa, lesioni personali, furto, favoreggiamento della prostituzione e tentata estorsione.
Dopo le incombenze di legge il cittadino extracomunitario è stato condotto presso un CPR dell’Isola per poi essere definitivamente espulso.