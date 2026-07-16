Siracusa emergenza idrica: CNA chiede incontro urgente ad Aretusa Acque

Il CNA Siracusa ha formalmente richiesto un incontro al Responsabile di Aretusa Acque, Dott. Cocozza, per fare luce sull’emergenza idrica che sta causando disservizi nella città, con gravità nel Centro Storico.

Richiesta nata dalle frequenti segnalazioni delle imprese associate per interruzioni e irregolarità nella distribuzione dell’acqua, con conseguenze dirette sulla continuità delle attività commerciali, artigianali e turistico-ricettive in un periodo di piena stagione turistica.

Il confronto nel periodo di massima presenza turistica

Il Presidente comunale di CNA Siracusa, Santi Lo Tauro dichiara che le imprese vogliono informazioni chiare sulle cause sui disservizi, specie in un momento in cui la città vive il suo picco di presenze turistiche.

“Per questo – dice Lo Tauro – abbiamo chiesto un confronto diretto con la Direzione di Aretusa Acque: le imprese hanno diritto a sapere cosa sta succedendo e cosa si sta facendo per risolvere la situazione“.

Nella nota inviata all’azienda, CNA Siracusa chiede di conoscere lo stato della rete idrica cittadina e le cause dei disservizi registrati, le tempistiche degli interventi per il ripristino della regolarità del servizio. E la possibilità di attivare canali di comunicazione rapidi ed efficaci tra Aretusa Acque e le imprese del territorio in caso di future criticità.

«Auspichiamo una risposta sollecita da parte dell’azienda. Il confronto e la collaborazione tra le imprese e chi gestisce servizi essenziali come quello idrico sono fondamentali per la tenuta economica e l’attrattività turistica della nostra città“.