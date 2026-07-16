Siracusa: lunedì 20 l’inaugurazione de L’Elmo di Archia

Passato e presente si intrecciano, e la loro unione temporale avviene in un luogo storico a Ortigia – la Porta Marina – che lunedì 20 luglio alle 10,30, dove si svolgerà l’inaugurazione dell’Elmo di Archia.

Realizzata dall’artista Stefania Pennacchio, l’opera rientra nelle attività nate per celebrare il ventennale dell’iscrizione nel patrimonio Unesco del sito “Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica” ed è finanziata dal ministero del Turismo nell’ambito del Fondo destinato ai Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica che sono sede di siti Unesco.

​L’intervento promosso dal Comune su richiesta della Consulta speciale per l’imposta di soggiorno vedrà all’inaugurazione, oltre alla presenza della sua creatrice Stefania Pennacchio, anche la partecipazione del critico d’arte contemporanea Andrea Guastella, del dirigente dell’Associazione nazionale guide turistiche Carlo Castello e dell’ex presidente di “Noi albergatori” Giuseppe Rosano.

​Realizzata in bronzo patinato, l’opera raffigura un elmo corinzio in riferimento ad Archia di Corinto, fondatore della città nel 734 a.C.