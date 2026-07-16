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Cronaca, Sicilia, Siracusa

Siracusa: smantellata piazza di spaccio con 5 denunce

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I Carabinieri della Compagnia di Siracusa, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione dello spaccio hanno individuato una piazza di spaccio che ha portato alle denunce, in stato di libertà, di 5 persone.

I denunciati sono tutti maggiorenni con precedenti penali e di polizia per reati inerenti agli stupefacenti e sono state ritenute responsabili, in concorso, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La vicenda è avvenuta nel corso di una perquisizione effettuata ieri pomeriggio in un appartamento di via Santi Amato, riconducibile ai 5 denunciati, dove era stato segnalato e riscontrato un sospetto via vai di persone.

Sono stati sequestrati 169 dosi di cocaina, 38 di hashish e 3.170 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’appartamento, che era controllato dai cinque grazie a un sistema di videosorveglianza, è stato sottoposto a sequestro penale e affidato al Comune di Siracusa.

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