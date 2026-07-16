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Dal 16 luglio scatta l’obbligo di copertura assicurativa dei monopattini elettrici. A dichiararlo Assoutenti, che ha fatto presente quali saranno i costi e le criticità sulla misura prevista dal nuovo Codice della Strada varato nel 2024.

Indennizzi previsti

Tra le novità previsto l’indennizzo verso terzi arrecati durante la guida del monopattino come lesioni a pedoni o ciclisti, danni ad altri veicoli per i quali non sarà sufficiente una polizza rc capofamiglia. La polizza dovrà riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo.

Inoltre, per i primi 2 anni non è previsto l’indennizzo diretto, e durante questo tempo per i sinistri causati dai monopattini sarà applicato il risarcimento ordinario. La circolare del Mimit, del 24 aprile scorso, infatti stabilisce due anni di tempo per monitorare l’andamento dei costi effettivi dei risarcimenti dei sinistri causati dai monopattini, in modo da costruire uno specifico forfait su base nazionale.

A tal fine l’Ivass dovrà informare ogni sei mesi il Ministero circa l’andamento dei sinistri occorsi dopo l’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo.

Costo mensile assicurazione dei monopattini

L’assicurazione prevista per i monopattini avrà un costo annuo dai 35 ai 55 euro, che potrebbe arrivare anche a 150 euro annui se si aggiungono garanzie accessorie. Per chi non si adegua ci saranno multe da 100 a 400 euro.

Nuove regole, ma anche semplici pratiche ancora da far rispettare a chi circola in monopattino come l’utilizzo del casco o il divieto di circolare in due sul mezzo.

Aspetti, che richiedono maggiore controllo da parte delle Forze dell’Ordine secondo il presidente nazionale Assoutenti Gabriele Melluso che invita anche il Governo alla massima vigilanza per evitare speculazioni e discriminazioni a livello territoriale.